Как живет Киев после гибели командира батальона "Сомали" Гиви? Смогла ли Тимошенко поговорить с Трампом? Простит ли Турция России убийство турецких военных? Кто позволять Мартену Фуркаду хамить российским спортсменам? Чем живут страны бывшего СССР. На эти и другие темы говорят генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константи́н Зату́лин.
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Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.