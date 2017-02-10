"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Костантином Затулиным. Прямой эфир Pravda.Ru

Как живет Киев после гибели командира батальона "Сомали" Гиви? Смогла ли Тимошенко поговорить с Трампом? Простит ли Турция России убийство турецких военных? Кто позволять Мартену Фуркаду хамить российским спортсменам? Чем живут страны бывшего СССР. На эти и другие темы говорят генеральный директор Pravda.Ru Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константи́н Зату́лин.

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