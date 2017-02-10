СМИ: Турция не признает Крым российским

Турецкий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не признает российский статус Крыма.

"Турция полностью поддерживает территориальную целостность, суверенитет, независимость и политическое единство Украины", — цитирует его Газета.ру.

По данным издания, Чавушоглу также отметил, что Турция считает своей обязанностью защиту прав крымских татар.

К слову, именно крымские татары на днях попросили признать полуостров российским. Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги" с призывом признать присоединение полуострова к РФ не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными государствами, передает ТАСС.

Как подчеркивается в обращении, принятом на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря прошлого года, "силовой государственный переворот на Украине" в 2014 году "явился серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма". В сложившейся ситуации власти Крыма приняли "единственно правильное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к РФ, говорится в документе.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Напомним, Россия не раз говорила, что возвращение Крыма в состав РФ — не дискуссионный вопрос.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", — заявил президент Владимир Путин.

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