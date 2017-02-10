Обстрел Эйлата: Предупреждение российским туристам

Израильский курорт Эйлат подвергся ракетному удару с территории Синайского полуострова. Значит ли это, что российским туристам не следует спешить возвращаться на египетские пляжи? Кто стоит за этой атакой? И почему роль «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена в России) здесь кажется, как минимум, преувеличенной?
Об этом - реплика обозревателя Pravda.ru Дмитрия Нерсесова.
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Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.