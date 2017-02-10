Обстрел Эйлата: Предупреждение российским туристам

Израильский курорт Эйлат подвергся ракетному удару с территории Синайского полуострова. Значит ли это, что российским туристам не следует спешить возвращаться на египетские пляжи? Кто стоит за этой атакой? И почему роль «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена в России) здесь кажется, как минимум, преувеличенной?

Об этом - реплика обозревателя Pravda.ru Дмитрия Нерсесова.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!