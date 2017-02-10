Россию обвинили в поддержке талибов

Джон Николсон, командующий силами США в Афганистане, сделал громкое заявление. Он уверен, что Россия, Пакистан и Иран поддерживают радикальное движение "Талибан"

источник Pravda.Ru

По словам Николсона, эти страны подрывают усилия афганского правительства по созданию "стабильного Афганистана", сообщает РИА "Новости". Командующий в первую очередь обеспокоен тем, что Россия, Пакистан и Иран легитимизируют и поддерживают "Талибан". Как следствие — данные действия подрывают и цели НАТО в Афганистане."

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к историку, политологу, главному редактору журнала РИСИ "Проблемы национальной стратегии" Аждару Куртову.

"Талибы возникли в середине 90-годов, был период, когда они фактически контролировали почти всю территорию Афганистана. А это было бы невозможно без определенной поддержки у населения. И эта поддержка обеспечивалась в том числе и тем, что талибы отражали определенные умонастроения пуштунских этносов Афганистана и мусульман Афганистана. Эти настроения имели, конечно, компонент антизападный, и, естественно, исламистский. Но тем не менее в такой небогатой стране как Афганистан эти умонастроения были весьма и весьма распространены. Выступать же против большей части населения, даже если оно заблуждается, весьма и весьма сложно. Особенно это стало очевидно после того как США и их союзники так ничего и не смогли сделать после вторжения в Афганистан в конце 2001 года", — отметил Куртов.

МИД России в свою очередь ответил Маккейну на обвинения в адрес Москвы в поддержке талибов. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов считает, что заявления сенатора США Джона Маккейна ложью и выдумкой.

"Это простая ложь, даже об адекватности говорить не приходится. Это выдумки… Все это попытки оправдать собственные неудачи и неспособность стабилизировать обстановку в Афганистане. Другого объяснения этому нет", — цитирует РИА "Новости"Кабулова.

Представитель МИД России Мария Захарова Россия также заявила, что наша страна не ведет закулисных переговоров с движением Талибан (исламистское движение, запрещенное в России) и не оказывает ему поддержки. По ее словам, Москва выступает за проведение переговоров, так как военного решения в афганском конфликте просто нет.

При этом в настоящее время появилась еще одна грозная сила — это "Исламское государство" (ИГИЛ, организация запрещена в России). Боевики вербуют своих сторонников в Афганистане. Возможно, талибов планируется использовать для того, чтобы ликвидировать ИГИЛ, отмечают эксперты.

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