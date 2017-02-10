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Источник Правда.Ру

В Турции рассказали об отношениях с РФ после удара ВКС

Мир

В Турции заявили, что комиссия для расследования непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным в Сирии создана не будет. По словам военного источника в Анкаре, в ней нет нужды, потому что "ситуация понятна и ясна".

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фото: www. tupolev.ru, из архива

"С самого утра, сразу после инцидента, с российской стороной были проведены соответствующие консультации. Между нами есть координация, и сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту координацию более сильной и эффективной. Переговоры по этому поводу ведутся уже сейчас", — цитирует источник РИА "Новости".

Напомним, непреднамеренный удар по турецким дислокациям ВКС РФ нанесли вечером 9 февраля в районе города Эль-Баб (Сирия). Турки в это время атаковали позиции террористов группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли трое турецких военнослужащих, 11 человек ранены.

Свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану принёс глава РФ Владимир Путин.

Инцидент произошел на севере Сирии в районе города Эль-Баб, который у боевиков "Исламского государства" пытаются отбить турецкая армия и отряды сирийской оппозиции.

Первым об этом сообщил турецкий генштаб, российская сторона инцидент признала. Москва и Анкара проведут совместное расследование этого происшествия.

Как сообщает газета "Коммерсант", инцидент мог произойти из-за ошибки командования ВС Турции. Одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

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