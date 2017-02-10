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Источник Правда.Ру

Вторую часть записей разговора Онищенко с представителем Порошенко опубликовали СМИ

Мир

Украинское интернет-издание Strana.ua в четверг обнародовало аудиозапись разговора якобы депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко с экс-депутатом парламента Николаем Мартыненко. Последний представлял в свое время фракцию экс-премьера Арсения Яценюка "Народный фронт.

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Фото: AP

По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и Порошенко после того как первую часть переговоров "провалил нардеп Олесь Довгий", сообщает издание Strana.ua. В разговоре стороны обсуждают варианты закрытия уголовного дела против Онищенко.

Незадолго до этого Онищенко сообщил, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о покупке голосов депутатов Рады для принятия необходимых ему решений.

В декабре 2016 года "Страна.уа" опубликовала аудиозапись, на которой, по утверждению издания, был записан разговор Онищенко с депутатом Рады Олесем Довгим, который якобы приехал к Онищенко на встречу в Лондон в качестве переговорщика от украинских властей — для обсуждения вариантов закрытия его дела.

По данным издания, Онищенко записал разговор с Мартыненко в Испании на шариковую ручку с записывающим устройством. При этом Онищенко якобы сообщил изданию, что Мартыненко в разговоре выступил посредником между ним и Порошенко после того, как первую часть переговоров провалил Довгий.

На представленной аудиозаписи двое мужчин обсуждают вопрос, каким образом Онищенко пойти на сделку со следствием, чтобы избежать уголовного наказания. Сначала они предполагают вернуть Онищенко депутатскую неприкосновенность, а на втором этапе — освободить из СИЗО людей Онищенко.

При этом Онищенко взамен якобы должен будет выплатить штраф в размере 400-500 миллионов гривен (15-19 миллионов долларов). Часть этих средств, как отмечается в сообщении, должен внести украинский миллиардер Ринат Ахметов, за что Онищенко согласился переписать на него свой бизнес.

Во время разговора мужчина с голосом Онищенко настойчиво пытается выяснить у собеседника, обсуждался ли этот вопрос с Порошенко. В ответ визави убеждает, что такой разговор точно был. Кроме того, предполагаемый Мартыненко просит Онищенко не спешить с обнародованием компрометирующих Порошенко данных в СМИ, потому что это якобы нанесет вред Ахметову, который "хорошо относится к Онищенко".

Как известно, на Украине против Онищенко возбуждено уголовное дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, в период с 2013-го по 2016 годы должностные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. В результате государству был нанесен ущерб на сумму порядка 120,5 миллиона долларов.

Кроме того, на привлечение депутата к уголовной ответственности дала свое согласие Верховная рада. Онищенко также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

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