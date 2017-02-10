Телеканал Fox News сообщил об усилении российского "ракетного кулака" в Сирии

Fox News получил от неназванных американских чиновников информацию о том, что Москва направила в Сирию самую крупную партию ракет малой дальности. И это при том, сетует телеканал, что всего месяц назад президент России Владимир Путин пообещал сократить количество российских вооружённых сил в этой стране.

А в это время силы, поддерживаемые США, сообщают о заметном прогрессе в деле борьбы с ИГ.

Белый дом эту информацию опровергать не стал, но пресс-секретарь Шон Спайсер от комментариев отказался.

Новостной продюсер телеканала по вопросам Пентагона Лукас Томлинсон решил поделиться собственными предположениями на этот счет, отметив, что новые поставки вооружения из России происходят на на фоне заявлений президента Сирии Башара Асада о его надежде на улучшение отношений с США под руководством президента Трампа.

"Возможно, речь будет идти о сотрудничестве США и России, которое, как мы считаем, окажет положительное влияние на весь мир, в том числе Сирию", — заявил Башар Асад в одном из своих редких интервью.

За последние несколько дней Россия, отмечает Томлинсон, переправила в сирийский средиземноморский порт Тартус 50 баллистических ракет малой дальности. Российские ракеты СС-21 "Скарабей" по кодификации НАТО предназначены для уничтожения наземных целей на расстоянии до 150 километров.

Кроме того, недавно Россия со своей военно-воздушной базы в Сирии выпустила шесть баллистических ракет по целям оппозиционных сил. Пока что неясно, получали ли эти бойцы оппозиции поддержку от США.

По словам посла России в Иране, Москва также осуществила поставку компонент ракетных комплексов С-300 этой исламской республике. Американские чиновники заявляют, что Россия до сих пор держит в Сирии порядка 50 самолетов, боевых вертолётов и беспилотников.

Между тем главный опорный пункт ИГ в опустошенной войной стране может очень скоро оказаться в окружении. Высокопоставленный командующий войсками США в Ираке заявил Associated Press о том, что он ожидает падения Мосула и Эр-Ракки в течение шести месяцев. Ранее Пентагон не называл какие-либо сроки.

Информацию, озвученную телеканалом Fox News, для Pravda. Ru прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Как вы прокомментируете ти сообщения? Это дезинформация от Fox News? Или мы действительно укрепляемся?

Я не могу утверждать, дезинформация этот или нет, но в чем здесь обострение, я не вижу. Россия регулярно поставляет в Сирию значительное количество боеприпасов, включая ракеты для РЗВ и тактические ракеты для сирийских правительственных армий. И "сирийский экспресс" тоже непрерывно работает. Понятно, что там идет не только гуманитарная помощь, но и боеприпасы, ракеты, вооружение для сирийской армии.

Я не знаю, какую цель преследует Fox News, но мы никакого секрета из этого не делаем. Президент неоднократно заявлял, что мы и дальше будем оказывать военную помощь законному правительству Сирии. Но все равно регулярно появляются снимки из проливов Босфор и Дарданеллы, где турки фотографируют наши корабли и грузовые суда, у которых даже верхние палубы забиты ящиками с боеприпасами и военной техникой.

Своим мнением относительно сообщения американского телеканала поделился с Pravda.Ru и военный эксперт, полковник, востоковед, военный переводчик и конфликтолог, бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора:

Мне трудно прокомментировать эту информацию Fox News, как и любую другую подобную информацию абсолютного большинства западных информационных ресурсов. Слишком часто она содержит в себе налет вот такой преднамеренной сенсационности, негативности в отношении России. Так что я бы не стал принимать эти сообщения за чистую монету.

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