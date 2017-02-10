Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Телеканал Fox News сообщил об усилении российского "ракетного кулака" в Сирии

Мир

Fox News получил от неназванных американских чиновников информацию о том, что Москва направила в Сирию самую крупную партию ракет малой дальности. И это при том, сетует телеканал, что всего месяц назад президент России Владимир Путин пообещал сократить количество российских вооружённых сил в этой стране.

359326.jpeg

А в это время силы, поддерживаемые США, сообщают о заметном прогрессе в деле борьбы с ИГ.

Белый дом эту информацию опровергать не стал, но пресс-секретарь Шон Спайсер от комментариев отказался.

Новостной продюсер телеканала по вопросам Пентагона Лукас Томлинсон решил поделиться собственными предположениями на этот счет, отметив, что новые поставки вооружения из России происходят на на фоне заявлений президента Сирии Башара Асада о его надежде на улучшение отношений с США под руководством президента Трампа.

"Возможно, речь будет идти о сотрудничестве США и России, которое, как мы считаем, окажет положительное влияние на весь мир, в том числе Сирию", — заявил Башар Асад в одном из своих редких интервью.

За последние несколько дней Россия, отмечает Томлинсон, переправила в сирийский средиземноморский порт Тартус 50 баллистических ракет малой дальности. Российские ракеты СС-21 "Скарабей" по кодификации НАТО предназначены для уничтожения наземных целей на расстоянии до 150 километров.

Кроме того, недавно Россия со своей военно-воздушной базы в Сирии выпустила шесть баллистических ракет по целям оппозиционных сил. Пока что неясно, получали ли эти бойцы оппозиции поддержку от США.

По словам посла России в Иране, Москва также осуществила поставку компонент ракетных комплексов С-300 этой исламской республике. Американские чиновники заявляют, что Россия до сих пор держит в Сирии порядка 50 самолетов, боевых вертолётов и беспилотников.

Между тем главный опорный пункт ИГ в опустошенной войной стране может очень скоро оказаться в окружении. Высокопоставленный командующий войсками США в Ираке заявил Associated Press о том, что он ожидает падения Мосула и Эр-Ракки в течение шести месяцев. Ранее Пентагон не называл какие-либо сроки.

Информацию, озвученную телеканалом Fox News, для Pravda. Ru прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

Как вы прокомментируете ти сообщения? Это дезинформация от Fox News? Или мы действительно укрепляемся?

Я не могу утверждать, дезинформация этот или нет, но в чем здесь обострение, я не вижу. Россия регулярно поставляет в Сирию значительное количество боеприпасов, включая ракеты для РЗВ и тактические ракеты для сирийских правительственных армий. И "сирийский экспресс" тоже непрерывно работает. Понятно, что там идет не только гуманитарная помощь, но и боеприпасы, ракеты, вооружение для сирийской армии.

Я не знаю, какую цель преследует Fox News, но мы никакого секрета из этого не делаем. Президент неоднократно заявлял, что мы и дальше будем оказывать военную помощь законному правительству Сирии. Но все равно регулярно появляются снимки из проливов Босфор и Дарданеллы, где турки фотографируют наши корабли и грузовые суда, у которых даже верхние палубы забиты ящиками с боеприпасами и военной техникой.

Своим мнением относительно сообщения американского телеканала поделился с Pravda.Ru и военный эксперт, полковник, востоковед, военный переводчик и конфликтолог, бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора:

Мне трудно прокомментировать эту информацию Fox News, как и любую другую подобную информацию абсолютного большинства западных информационных ресурсов. Слишком часто она содержит в себе налет вот такой преднамеренной сенсационности, негативности в отношении России. Так что я бы не стал принимать эти сообщения за чистую монету.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Россия "закроет" небо Сирии
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Федеральные
Миша-Два-Процента выходит из сумрака
США и Канада
PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
Изобретения
Из электронной пушки — по астероидам
Читательский топ
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли

Если пару дней назад мало кто у нас в стране знал, что на Fox News, работает журналист по имени Билл О'Рейли, то теперь он стал в России известен скандально.

Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Олег Артюков Миша-Два-Процента выходит из сумрака Олег Артюков Дмитрий Нерсесов PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва Дмитрий Нерсесов Вадим Белов Из электронной пушки — по астероидам Вадим Белов
Комментарии
Zbyněk Machálek Неспортивное поведение: почему Фуркад наехал на Логинова?
Степан Кудинов Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Виктор Гольдмахер Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
Саныч Сан Эстонская разведка предупредила НАТО о нападении России в 2017 году
Саныч Сан Сегодня Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о военном положении
Саныч Сан Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России
Google_116890233208591730523 Билли Грэм: США - Содом, Церковь - в коме
Google_116890233208591730523 Билли Грэм: США - Содом, Церковь - в коме
Саныч Сан В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Саныч Сан В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?