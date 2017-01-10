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Источник Правда.Ру

Пограничники не пустили в Литву белоруса из-за советской символики на автомобиле

Мир

Наклейка на лобовом стекле автомобиля с советской символикой - пятиконечной звездой с серпом и молотом - стала поводом для отказа в пересечении литовской границы гражданину Белоруссии. Об этом сообщила канцелярия Службы по защите госграницы Литвы.

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Фото: Google Maps

"В понедельник в Литву не был впущен гражданин Белоруссии, автомобиль которого был оклеен советской символикой", - приводит агентство РИА Новости текст сообщения литовской Службы по защите госграницы. В ведомстве также уточнили, что инцидент произошел еще в понедельник на КПП "Райгардас".

Поскольку в Литве введен законодательный запрет на демонстрацию коммунистической символики, то путешественнику предложили снять наклейку или же пересечь границу пешком. Однако он отказался от обоих вариантов и вернулся в Белоруссию.

Напомним, в Литве действует запрет на открытую демонстрацию нацистской и коммунистической символики. Использовать ее можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.

В августе 2015 года в аналогичную ситуацию на литовской границе попал гражданин России. Как сообщили тогда местные СМИ, россиянин предъявил все полагающиеся документы для въезда в Литву, к которым у пограничников не возникло вопросов.

Однако сотрудники Службы охраны госграницы обратили внимание на то, что на автомобиль россиянина были наклеены изображения советской символики - серпа и молота. Ему предложили снять наклейки, чтобы продолжить путешествие на автомобиле, или же оставить машину на границе. Путешественник решил вернуться в Калининградскую область, после чего пограничники выписали ему документ об отказе в пересечении границы.

 Правда.Ру, писала еще об одном инциденте, который произошел в Эстонии с российским спортсменом, который принимал участие в соревнованиях по триатлону TriSmile, традиционно проходящих на юге страны. Спортивный праздник оказался для россиян испорченным из-за вмешательства в спорт политики.

Участника соревнований из Санкт-Петербурга дисквалифицировали и отстранили от соревнований только за то, что на тормозном тросике его велосипеда один из судей разглядел георгиевскую ленточку. Трудно представить, что бы сделали судьи, если бы российские спортсмены приехали на соревнованиях в в красных майках с надписью "СССР", в которых они выступали на Майорке.

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Темы Литва Белоруссия серп и молот
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