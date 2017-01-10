Пограничники не пустили в Литву белоруса из-за советской символики на автомобиле

Наклейка на лобовом стекле автомобиля с советской символикой - пятиконечной звездой с серпом и молотом - стала поводом для отказа в пересечении литовской границы гражданину Белоруссии. Об этом сообщила канцелярия Службы по защите госграницы Литвы.

Фото: Google Maps

"В понедельник в Литву не был впущен гражданин Белоруссии, автомобиль которого был оклеен советской символикой", - приводит агентство РИА Новости текст сообщения литовской Службы по защите госграницы. В ведомстве также уточнили, что инцидент произошел еще в понедельник на КПП "Райгардас".

Поскольку в Литве введен законодательный запрет на демонстрацию коммунистической символики, то путешественнику предложили снять наклейку или же пересечь границу пешком. Однако он отказался от обоих вариантов и вернулся в Белоруссию.

Напомним, в Литве действует запрет на открытую демонстрацию нацистской и коммунистической символики. Использовать ее можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.

В августе 2015 года в аналогичную ситуацию на литовской границе попал гражданин России. Как сообщили тогда местные СМИ, россиянин предъявил все полагающиеся документы для въезда в Литву, к которым у пограничников не возникло вопросов.

Однако сотрудники Службы охраны госграницы обратили внимание на то, что на автомобиль россиянина были наклеены изображения советской символики - серпа и молота. Ему предложили снять наклейки, чтобы продолжить путешествие на автомобиле, или же оставить машину на границе. Путешественник решил вернуться в Калининградскую область, после чего пограничники выписали ему документ об отказе в пересечении границы.

Правда.Ру, писала еще об одном инциденте, который произошел в Эстонии с российским спортсменом, который принимал участие в соревнованиях по триатлону TriSmile, традиционно проходящих на юге страны. Спортивный праздник оказался для россиян испорченным из-за вмешательства в спорт политики.

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