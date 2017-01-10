Тюрбаны и хиджабы стали официальной частью военной формы США

Для военнослужащих американской армии ввели новые стандарты внешнего вида: теперь регламент не запрещает носить хиджабы, бороды и тюрбаны. Об этом сообщает The Independent.

Фото: AP

«Армия пересмотрела свою политику, чтобы дать квалифицированным солдатам возможность служить независимо от их вероисповедания», - приводит издание слова официального представителя армии.

Конечно, здесь есть тоже свои правила. Прежде всего, хиджабы и тюрбаны должны быть сделаны из "материалов приглушенным тонов, близким к цвету погон" или, если солдат одет в боевое снаряжение, цвет головных уборов должен соответствовать цвету камуфляжного материал. Персонал можно заказать хиджабы и тюрбаны из огнестойкой ткани.

При этом разрешение от бригадного командования все-таки получать желающим выглядеть в соответствии с религиозным мировоззрением придется.

Как заявил представитель Пентагона, запросы на разрешение ношения тюрбанов, бород и хиджабов стали поступать высшему военному командованию уже с 2009 года.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в рамках выполнения обязательств по поддержке политики мультикультуризма, полиция графства Уэст-Мидлендс (Британия) в сентябре прошлого года решила разрешить сотрудникам носить вместо формы паранджу.

По словам главного констебля Дэвида Томпсона, исповедующим ислам представительницам прекрасного пола, которые являются кадровыми сотрудниками полиции, может быть позволено носить одежду, покрывающую все тело с головы до ног и оставляющую открытыми только глаза.

"К нам не поступало обращений от потенциальных рекрутов, которые просили бы разрешить им носить паранджу, но если такое произойдет, то в этом случае мы должны будем рассмотреть этот вопрос", - сказал начальник полиции графства.

В своей тяги к мультикультуризму британцы идут даже дальше, чем власти в мусульманских странах.Напомним, как сообщала Правда.Ру, в Турции разрешили женщинам-полицейским носить вместе с форменным головным убором и хиджаб, который должен быть такого же цвета, как и вся униформа. Отметим, только платок-хиджаб, а не чадру. Да и то, такое решение властей сразу вызвало резкую критику немалой части общественности.

"Демонстрация полицейскими своих религиозных отличий недопустима, это увеличит раскол в обществе", - заявил заместитель главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Вели Акбаба, который считает это нарушением беспристрастности полиции.