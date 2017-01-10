Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Йемене нанесен удар по школе, есть погибшие

Мир

Восемь мирных жителей погибли сегодня в результате удара, нанесенного самолетами арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по школе на востоке столицы Йемена Саны. Не менее 15 человек получили ранения.

357930.jpeg
Фото: AP

Бомбардировке подверглась школа в населенном пункте Нагем, сообщает телеканал Аль-Маядин.

Еще одна мирная жительница погибла в результате авианалета коалиции в районе поселения Аль-Заммах в Сааде близ границы с Саудовской Аравией.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, в Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Хуситов поддерживает Иран, что значительно укрепило их позиции. Это обстоятельство вынудило в марте 2015 года Саудовскую Аравию, основного соперника Ирана в этом регионе, вмешаться в конфликт. Королевство пытается вернуть власть в руки изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади.

Основные боевые действия между хуситами и йеменскими правительственными силами проходили на западе страны, близ прибрежных городов Ходейда и Моха, которые до сих пор находятся под контролем "Ансар Аллах".

Сегодня из 26-миллионного населения Йемена, по меньшей мере, 7 миллионов  страдают от нехватки продовольствия, а 14 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.

По данным ООН на конец августа 2016 года, за все время гражданской войны, не стихающей в Йемене, погибло, по крайней мере, 10 тысяч человек. И это только официальные данные. Сколько человек было похоронено в тех районах, где не велась статистика, пока установить невозможно.

В начале октября четыре самолета саудовских ВВС нанесли авиаудар по столице Йемена Сане. Жертвами налета стали более 213 человек, более 500 получили ранения.

Бомбардировке подверглось здание, в котором проходила траурная церемония по поводу смерти главы МВД, Среди погибших оказался мэр Саны Абдулкадер Хилал.

В общей сложности в процессии принимало участие около тысячи человек. Среди погибших и пострадавших оказались и представители ВНК, и хуситов.

Правительство хуситов обвинило в атаке коалицию во главе с Саудовской Аравией. В то же время, силы регионального альянса во главе с Саудовской Аравией, оказывающего поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами и формированиями, лояльными экс-президенту Али Абдалле Салеху, опровергли свою причастность к нападению.

Темы Сана Йемен авианалет арабская коалиция Саудовская Аравия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Здравоохранение
Грипп летит на крыльях птиц
Практика
Как обезопасить свою квартиру от кражи
Гипотезы
Для перемещения во времени нужна энергия галактики
Читательский топ
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Названы самые сексуальные женщины России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся ли после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Любовь Степушова Россия и Индия выиграют от конфликта США с КНР Любовь Степушова Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Николай Черезов CEFAA опубликовала первое реальное видео НЛО
vkontakte_358806895 ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Николай Черезов "ЦБ уничтожает экономику РФ по приказу США"
Профессиональное Кредитование Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья должников
Николай Черезов По зову сердца: Касьянов и Ко "предъявили счет" за унижение
Андрей Федорович Пырак Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Саня Семейников ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
vkontakte_267426228 Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Mikhail Shvander Для перемещения во времени нужна энергия галактики
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?