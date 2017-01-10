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Источник Правда.Ру

В честь российского посла Андрея Карлова назвали улицу в Анкаре

Мир

Улицу Каръягды в Анкаре,  где располагается российская дипмиссия, официально переименовали в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России. Об этом сообщил мэр турецкой столицы, посетивший российской посольство.

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Фото: AP

Памятный диплом о переименовании улицы Гёкчек вручил вдове российского посла Марине Карловой. Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице, сообщает РИА Новости.

"Весь турецкий народ испытывает глубокую боль из-за этого злодейского убийства. Цель террористов – испортить российско-турецкие отношения, но у них ничего не получилось. В ознаменование нашего уважения к России и ее послу муниципалитет Анкары принял решение назвать улицу, на которой расположено российское посольство, улицей Андрея Карлова", — сказал Гёкчек журналистам в российском посольстве.

В понедельник решение о переименовании улицы принял единогласно муниципалитет Анкары. Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

Также именем  Андрея Карлова назван экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение на российского посла.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", - сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

По данным СМИ, при входе в помещение галереи убийца российского посла предъявил удостоверение полицейского. Мэр Анкары сообщил, что убийца - 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был уволен из полиции после попытки переворота в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин присвоил послу Андрею Карлову звание Героя России. Как сообщается на сайте Кремля, награда вручается "за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)".

Как стало известно, в минувшие выходные прокуратура Измира сообщила об аресте пятерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Всем им предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

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Темы Турция Анкара Андрей Карлов убийство российского посла
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