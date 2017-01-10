Сенаторы США пугают Россию "изоляцией как в КНДР"

Законопроект новых санкций в отношении России намерена представить группа американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном. Поводом для этого они избрали уже набившую оскомину историю с "вмешательством России" в предвыборный процесс в США.

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Расследование "российских кибератак" конгрессмены-демократы предложили провести по образцу терактов 9/11, созвав, как и в 2001 году, независимую комиссию, пишет Reuters.

Авторы инициативы предложили принять «закон о защите нашей демократии», который позволил бы создать независимую комиссию из представителей двух главных партий из 12 человек. При этом члены комиссии не должны состоять в конгрессе, отмечает агентство.

После публикации сведений с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы в конгрессе появилось сразу несколько инициатив по этому поводу. Высокопоставленные представители разведывательных комитетов в палате представителей и сенате США заявили, что доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборы 2016 года должен спровоцировать «решительный ответ», чтобы предотвратить подобное в будущем.

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что внесут в конгресс проект «всеобъемлющих» санкций против России в связи с обвинениями в кибератаках.

«Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют «за», они станут законом», - подчеркнул Маккейн.

Законопроект поддерживают сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Сообщается, что новые санкции будут касаться финансового и энергетического секторов российской экономики, пишет Reuters.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 4 января сенатор Бен Кардин в эфире MSNBC заявил, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США в ближайшее время. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

Между тем, председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес заявил Washington Examiner, что разведка не предоставила доказательств влияния России на выборы президента в США. "Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что русские пытались помочь Трампу напрямую, - сообщил Нуньес.

При этом отчет разведки США, которая обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы Штатов, не оправдал надежд экспертов. Многие считают, что в нем не оказалось никаких доказательств прямой причастности России к кибератакам.

5 января американские спецслужбы представили Бараку Обаме секретный доклад о "вмешательстве Москвы" в президентскую кампанию. В нем утверждается, что президент России Владимир Путин лично дал указание повлиять на прошедшие выборы.

Также значительный раздел документа под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" посвящен агентству Sputnik и телеканалу RT. При этом сформирован он на исследованиях от 2012 года, в которые были внесены косметические изменения в связи с американскими выборами.