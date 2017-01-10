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Источник Правда.Ру

В США снова начали угрожать еврейским общинам

Мир

В пяти штатах США были получены анонимные сообщения с угрозами о заложенной бомбе в еврейских культурных центрах.  При этом несколько комплексов были эвакуированы, но угроза не подтвердилась, передает NBC.

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Фото: AP

Одну из угроз по телефону получил еврейский центр в Тенафли (штат Нью-Джерси), в связи с угрозой была проведена эвакуация посетителей, в том числе расположенного в его здании детского сада. Обыск комплекса угрозу не подтвердил.

Аналогичная ситуация произошла в еврейских центрах в штатах Мэриленд, Теннесси, Флоридаи Южная Каролина. Взрывных устройств, по информации канала, также обнаружено не было.

Всего такие сообщения были получены в двадцати центрах. По словам Ричарда Сандлера, представителя Еврейских Федераций Северной Америки, угрозы сообщались по телефону, причем многие из них были сделаны автоответчиком.

Такие сообщения с угрозами для Еврейских центром США совсем не редки. Аналогичные звонки поступали и в прошлом году в разных городах США, в том числе в Анн-Арборе, Мичиган, Палм-Бич, Флорида, и Луисвилле, Кентукки.

Как отмечают представители еврейских общин США, в стране заметен рост антисемитских настроений. Особенно это заметно, по их мнению, в студенческой среде.

Рост антисемитских настроений, к примеру, отмечал и раввин из США  Джозеф Потаснайк. В интервью газете "Время Израиля" от заявил: "Антисемитизм снова в моде". То, что происходит в США и Нью-Йорке, является отражением роста антисемитизма во всем мире.

Не менее сильны антисемитские настроения сегодня и в Европе. Призыв покинуть Францию и переехать в Израиль, с которым в конце декабря к французским евреям  обратился израильский министр обороны, лидер партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман, родился не на пустом месте.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, о том, что "жизнь в Европе становится небезопасной для евреев" на фоне Brexit и общей исламизации, наблюдаемой в ЕС, не так давно заявил и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

"Один поезд - это радикальный ислам и исламский терроризм. Другой поезд - это антисемитизм Старой Европы, крайне правые настроения. Обе эти угрозы ставят под сомнение существование евреев в Европе", - заявил Гольдшмидт. Таким образом, "евреи в Европе сейчас чувствуют себя, словно стоят на рельсах, по которым с обеих сторон навстречу друг другу мчатся два поезда".

О том, что во Франции, как и во всей Европе, заметен рост антисемитизма, говорят и сами живущие здесь евреи. К примеру, в благополучной Великобритании только за 2015 год был более тысячи антисемитских инцидентов, что вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в недавно опубликованном отчете еврейской некоммерческой организации Community Security Trust.

Во Франции евреи почувствовали рост насилия на почве антисемитизма после того, как в 2012 года было совершено нападение на еврейскую школу в Тулузе, где погибли трое учащихся и преподаватель. Затем последовала еще череда нападений, в которых вполне четко прослеживался антисемитский контекст.

Все больше и больше евреев, взвесив свои возможности противостоять происходящему, стараются покинуть европейские страны и переехать в Израиль. Эмиграция из Западной Европы продолжает увеличиваться, при этом самый большой процент репатриантов прибывает из Великобритании.

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Темы США теракты еврейские общины
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