Власти США напоследок ударили по России "Актом Магнитского"

Уходящая американская администрация старается в оставшийся срок сделать все возможное, чтобы след от нее остался в истории как можно более заметным, особенно в отношении России. Так, вчера на сайте Министерства финансов США появилось сообщение о расширении "Акта Магнитского" еще на пять российских граждан.

Фото: AP

В санкционный список внесены Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Теперь им запрещен въезд в США, а все их находящиеся в пределах действия американской юрисдикции финансовые активы заморожены.

Добавление вышеуказанных фамилий к списку стало логическим продолжением расширения действия "Акта Магнитского" на весь мир, о котором Обама объявил в конце декабря. Теперь в этот список могут попасть не только граждане России, заподозренные американским президентом во «внесудебных убийствах, пытках или иных нарушениях прав человека».

Поэтому появление в списке фамилий Лугового и Ковтуна вполне понятно: власти Великобритании ранее обвиняли Ковтуна и Лугового в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российской ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

И если внесение в этот "список" Станислава Гордиевского можно объяснить тем, что он отказывался возбуждать дела на на сотрудников МВД по заявлению Магнитского, а Геннадий Плаксин также косвенно упоминается в расследовании, которое проводил работодатель Магнитского Уильям Браудер и результаты которого он старательно тиражировал как в России, так и на Западе, то добавление в санкционный список Александра Быстрыкина выглядит странным.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин никогда ни на Западе, ни в России не ассоциировался ни с делом Магнитского, ни с делом Литвиненко. По всей видимости, под санкции он попал «по совокупности заслуг». Единственным вышедшим в публичное поле инцидентом, который можно трактовать как якобы нарушение прав человека, был его конфликт с шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым.

Стоит напомнить, что тот же "Акт Магнитского" был принят в Конгрессе при непосредственном участии и финансовом лоббировании закона со стороны Михаила Ходорковского и Вильяма Браудера. Еще до крымских событий и украинского кризиса. При этом сам Акт базируется на бездоказательных обвинениях Вильяма Браудера.

Более того, Высокий Суд Лондона вынес постановление о том, что Вильям Браудер не имеет доказательств вины следователя Карпова. То есть, все обвинения британо-американского лоббиста буквально «высосаны из пальца».

Однако, этих обвинений хватило для Конгресса США, чтобы на их основе составить некий «черный список» для ряда граждан России.

В дальнейшем, на сайте Белого Дома появлялась петиция об отмене Акта Магнитского, которая набрала несколько десятков, а то и сотен тысяч подписей. Точное число установить невозможно, поскольку счетчик подписей несколько раз загадочным образом обнулялся. Что касается санкций в отношении России со стороны США, то их правовая обоснованность также вызывает большие сомнения.

Более того, по мнению представителей американского, а уж тем более европейского бизнеса, санкционная война наносит их делу многомиллиардные убытки. И это убытки только от их, европейской и американской, санкционной политики. Про их убытки от наших контрмер разговор отдельный.

Как сообщают в телеграм-канале "Караульный", "теперь повод для возмущений Запада "а что это американского чиновника типа Макфола не пускают в России, а то и активы заберут" снят окончательно. И, кстати, удивительно, как заканчиваются шутки про дачу в Сибири и счёт в Сбере, когда реально закрывают въезд (а западные партнёры на удивление часто ездят или имеют инвестиции в русские рынки)".

Конечно, Путин не стал высылать дипломатов перед НГ в ответ на "санкции" Обамы, но можно напомнить про санкции в адрес Макфола, начальника Гуантанамо, и т.д - мы писали. Так что Россия может ответить зеркально. А может и не обращать внимания на "хромую утку" Обаму снова..

Напомним, как сообщала Правда.Ру, президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония из-за недружественных действий Вашингтона. Соглашение может быть восстановлено при выполнении американской стороной нескольких условий.

Действие договора возобновится, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих ограничений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки.

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