Кремль отказался взять у Японии "Хатико" для Путина

Во время визита президента России Владимира Путина в Японию, который запланирован на 15-16 декабря, правительство страны не будет дарить ему щенка собаки акита-ину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте заместителя генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуды.

Фото: kremlin.ru

Как отмечается, японская сторона "связывалась с российской", и, "к сожалению, на этот раз" собака не будет принята.

Ранее о планах подарить Путину акита-ину проинформировал генсек кабинета Ёсихидэ Суга. "Мы обсуждаем такую возможность (с Москвой), но еще не получили положительного ответа", - отметил он на встрече с членами животноводческой ассоциации, специализирующейся на разведении этой породы.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в 2012 году Путину уже был подарен щенок по кличке Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". Это был подарок губернатора северной префектуры Акита Норихисы Сатакэ в качестве признательности за помощь, которую Россия оказала Японии после стихийных бедствий марта 2011 года.

В ответ Путин передал губернатору Акиты сибирского кота. Сатакэ не стал называть животное по-японски, а выбрал русское слово "мир", которое в местной транскрипции звучит как "миру".

Каковы перспективы развития российско-японских отношений? Почему премьер-министр Японии Синдзо Абэ стремится к переговорам с Владимиром Путиным, и не сводится ли весь интерес Токио к России к "спорной территории" Курильских островов? Своим мнением на этот счет с Pravda.Ru поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Разговоры о Курильских островах идут давно. Сейчас сообщают, что между Россией и Японией, наконец, начались переговоры об этой спорной территории. Они действительно начались?

- Нет, переговоры шли давно. После того, как японцы ввели часть секторальных санкций, их премьер Синдзо Абэ долго выпрашивал у Барака Обамы встречу с Владимиром Путиным.

- Для чего выпрашивать это у Обамы?

- Там была отдельная поездка. Когда стало очевидно, что Москва начинает переигрывать во внешнеполитической составляющей, в той же Сирии, состоялась встреча. На нее приехали, можно сказать, все, кроме Ангелы Меркель. Маттео Ренци тоже приехал. После этого Япония выразила желание выйти на российский рынок.

Кстати, Япония стала проявлять интерес к нашей стране еще два-три года назад. Японцы очень переживали из-за того, что РФ форсирует отношения с Китаем.

Китай - стратегический противник для Японии в регионе. То, что японцы рискуют остаться без российских энергоносителей, которые могут дружно поехать в направлении Поднебесной, - для них очень большая проблема.

Полностью интервью с Дмитрием Абызаловым читайте в материале Pravda.Ru "Токио - Москва: Обойдемся без посредников?"