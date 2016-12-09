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Источник Российская газета

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Мир

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: AP

Резолюция была поддержана представителями большинства стран: "за" высказались 122 страны, в то время как "против" выступили 13, среди которых Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Сирия.

Согласно тексту документа, стороны сирийского конфликта должны "немедленно прекратить боевые действия", а также предоставить агентствам ООН и всем гуманитарным организациям "безопасный, постоянный, беспрепятственный и безоговорочный" доступ для оказания помощи жителям всех районов Сирии.

Кроме того, в тексте резолюции содержится требование немедленно прекратить блокады, в том числе Алеппо и обеспечить ответственность за военные преступления.

В резолюции также присутствует призыв к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну возобновить межсирийские переговоры. В свою очередь Совбез должен принять "дополнительные меры для реагирования на кризис".

Составители резолюции утверждают, что конфликт в стране и рост террористических угроз спровоцировали действия сирийских властей, подавлявших антиправительственные выступления в начале марта 2011 года.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин отметил, что в резолюции имеются серьезные недостатки. По его словам, в ней "неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии" и "зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны".

Кроме того, прописанные в документе элементы, "связанные с террористической угрозой и ролью иностранных спонсоров в ее сохранении и наращивании" слишком схематичны. Отсутствует в документе и "четкое указания на то, что режим прекращения боевых действий не может распространяться на террористов", нет упоминания ключевой проблемы отмежевания от них так называемой умеренной вооруженной оппозиции. "Не учитывается последняя динамика вокруг Алеппо", - заключил дипломат.

"В высшей степени несправедливой" назвал резолюцию постпред САР Башар Джаафари. По его мнению, положение сирийского народа абсолютно не волнует те страны, которые добивались ее принятия.

Интересно, что эта резолюция появилась именно тогда, когда сирийские правительственные войска уже очистили от террористов почти 93% Алеппо, а президент Барак Обама отменил ограничения на поставки оружия в Сирию.

Прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Сирии, Pravda.Ru попросила военного эксперта, начальника отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антона Мардасова.

- Что касается вопроса об окончании войны после Алеппо, честно говоря, я бы согласился с Керри в том, что война в Алеппо не закончилась. Об этом и Штайнмайер сегодня в беседе с Лавровым говорил, что все-таки нужно переходить к политическому урегулированию.

Конечно, тем, кто знаком с сирийской оппозицией, с умеренными группами, которые действительно есть в Сирии, этот вариант кажется самым предпочтительным.

Так что той Сирии, которая была до войны, уже не будет. Более того, внутри Дамаска очень много противоречий, которые сейчас скрепляются именно войной. Это и противоречия в самой алавитской общине. Не понятно, что делать с теми же шиитскими формированиями, которые из Ирака пришли. Ведь может получиться такая же ситуация, как на Украине. Эти добровольческие отряды не пожелают складывать оружие.

И, более того, будет проблема восстановления Сирии.

Я глубоко сомневаюсь, что с Башаром Асадом, учитывая весь бэкграунд, кто-то из международных игроков будет вести серьезные переговоры. Поэтому, скорее всего, на каком-то этапе придется распределять власть, а Асада оставить декоративной фигурой. Поскольку все-таки многие сирийцы воевали за него, а если его сразу снять, то это повлечет очень много вопросов. С другой стороны, человек, вокруг которого будет концентрироваться власть, должен предоставлять суннитское этническое большинство.

Таких вопросов по дальнейшему устройству Сирии будет возникать еще очень много. И поэтому в Сирии еще долго мира не будет.

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Темы Алеппо война в Сирии Генассамблея ООН
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