Стратегический аналитик: Шансы на признание Крыма есть!

"Человек из окружения" Дональда Трампа, пусть уклончиво, но ответил о возможности признания Крыма, однако заявил: Запад принимал решения по ситуации на Украине и в Крыму на основании "страшной дезинформации". Также Картер Пейдж рассказал о "катастрофе с Украиной" и сказал, что санкции больше повредили Западу, нежели России.

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В Москву Пейдж прибыл накануне. В российской столице у него запланирован ряд переговоров политиками и бизнесменами. Аналитики считают, что его визит -очередной шаг к подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как понимать прибытие Пейджа в Москву и его заявления, Правда.Ру спросила у заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка.

— Что это означает? Это следствие подхода Трампа или какого-то торга?

— На мой взгляд, в первую очередь необходимо рассматривать это явление представителя Дональда Трампа продолжением той стратегии, тех позиций, которые были озвучены Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании, а именно — налаживание отношений с Российской Федерацией необходимо также для Соединенных штатов Америки, и решение любого глобального конфликта, в том числе крымского кризиса и сирийского вопроса, невозможно без участия Москвы.

Безусловно, иными словами, человек из окружения Дональда Трампа, в первую очередь, подтвердил, что сам Дональд Трамп находится полностью в повестке, он изучил детально ту ситуацию, которая сейчас существует на Украине. Он, видимо, специально изучил те события, которые предшествовали этой ситуации, а именно госпереворот 2013-14 года, а потом присоединение Крыма к России.

И в этом смысле действительно это можно рассматривать как позитивный сигнал к тому, что Дональд Трамп готов идти на компромисс, готов договариваться, готов действовать в формате тех предвыборных обещаний, которые в ходе предвыборной кампании озвучил.

Но вместе с тем нужно понимать, что Дональд Трамп при всем желании построить новый фундамент в отношениях с Российской Федерации, он не обладает всей полнотой власти. Те политические элиты, которые до сих пор выступают за резкую конфронтацию с Москвой, они до сих пор находятся, собственно, у многих рычагов управления в государстве. Безусловно, не стоит впадать в эйфорию и думать, что Соединенные штаты Америки, например, признают Крым российским.

Этот вопрос, в общем-то, в ближайшей перспективе, он не просто маловероятен, он невозможен. Но, тем не менее, если человек Трампа делает такие важные заявления, которые полностью опровергают ту стратегию, которой пользовалась предыдущая администрация Белого дома. Речь о конфронтации с Россией, про всевозможные обвинения в адрес России по сирийскому вопросу, по украинскому. Эти, абсолютно не вписывающиеся в предыдущую стратегию сигналы, надеюсь, согласованы с Дональдом Трампом.

Если у него статус советника - он не мог просто так, без согласования, озвучить абсолютно новые подходы в отношениях с Россией. Это уже позитивный сигнал, то есть Дональд Трамп в какой-то степени пытается свои предвыборные обещания воплотить в жизнь.

С другой стороны, с Дональдом Трампом у нас не было отношений. Поэтому выстраивание отношений с чистого листа на вот этом фундаменте взаимо… так скажем, уважительных слов, каких-то инициатив, это, в общем, вселяет надежду.

Повторюсь, к тому, что говорит Трамп и его люди, нужно относиться к этому со сдержанным оптимизмом. Но только не впадать в эйфорию по поводу того, что "Трамп признает Крым", "Трамп полностью отвернется от Украины", "Трамп полностью поддержит Россию в борьбе с террористами в Сирии".

Все это покажет только время и конкретные политические шаги. Пока что мы видим риторику, риторика положительная, но это не более чем риторика. Вот, собственно, мое мнение.

— Торга нет?

— Если честно, в принципе Дональд Трамп в настоящий момент не обладает инструментами торга. Как я уже сказал, у него реальные рычаги управления появятся только в январе. Более того, уверен, что на фоне этой риторики такой доброжелательной в отношении России, то есть Дональда Трампа, например, тот же конгресс и сенат предпринимают ряд откровенно антироссийских инициатив.

Чего стоит только создание комитета по тайному противодействию России, например! Поэтому что касается торга - он может начаться, но не в ближайшее время, необходимо еще несколько месяцев чтобы прошло после инаугурации. Сейчас говорить о каком-то торге не стоит.

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