Шестой флот США готовится блокировать Крым?

До четырех месяцев может быть увеличены длительность патрулирования в Черном моря кораблями ВМФ США. Помимо этого, "если вызовы в этом регионе" американцам покажутся более серьезными, то они могут нарастить и численность таких кораблей. С таким заявлением выступил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго.

Фото: AP

При этом, согласно конвенции Монтре, корабли американского флота не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня. Эта самая конвенция, принятая в 1936 году, особо строго регламентирует нахождение в черноморской акватории кораблей тех стран, которые не имеют собственных выходов в Черное море. К примеру, проливную зону Черного моря не могут проходить американские авианосцы.

Получается, что представитель Пентагона открыто предупреждает, что на международные правила можно совершенно спокойно наплевать. А вносить в одностороннем порядке изменения в международные законы не имеет права ни одна страна, и уж не адмиралы этой страны - совершенно точно. Или США в этом случае должны считаться исключением?

Хотя - да, США, будучи страной на совершенно далеком от Черноморского региона континенте, не являются участниками конвенции Монтре. И даже заявляли многократно, что исполнять ее положения совершенно не обязаны.

Что же дает основание вице-адмиралу Фогго делать такие громкие заявления? Тут еще стоит вспомнить о том, что усиление совего присутствия в регионе обсудили в конце октября в Брюсселе министры обороны 28 стран-членов НАТО, в котором далеко не последнюю роль играют США, а даже напротив, задают в этой военной организации тон.

И тут можно добавить заявление представителя НАТО Дилана Уайта о том, что альянс сворачивает свою антипиратскую операцию в Индийском океане и сосредотачивает свои военно-морские ресурсы на противостоянии нелегальным перевозчикам людей в Средиземноморье и "сдерживании России" в Балтийском и Черном морях.

И если в Средиземном и Балтийском морях и НАТО, и Пентагон могут свои корабли держать сколько угодно долго и в любом количестве, то с Черным морем возникают проблемы, которые создает все та же конвенция.

Создается впечатление, что кто-то, считая себя всесильным, очень хочет изменить конвенцию. Но, по мнению экспертов, сделать это невозможно, поскольку предполагает согласие всех без исключения участников конвенции Монтре. Которого никак не достичь в обстановке нынешнего политического противостояния на мировой арене. И в 1945 году добиться такого не смог Советский Союз: если Москву положения конвенции не устраивали, то ее партнеры по антигитлеровской коалиции выступали за твердое выполнение ее положений.

Пока существовал СССР, его военный флот господствовал на Черном море и американские корабли не рисковали близко подходить к советским берегам, потому что сразу получали весьма весомое предупреждение: вас тут не ждут и вам тут не рады. И после прохождения Босфора любого "американца" уже ждал флот из Севастополя.

Рухнул Союз и изменилась расстановка сил в Черноморском регионе. Шестой флот США почувствовал себя здесь почти как дома. И всего за пятнадцать лет, с 2000-го по 2015 годы, в Черном море были зафиксированы заходы 324 боевых кораблей НАТО. В среднем - по 20 с лишним ежегодно. По полтора - ежемесячно. Практически это означает постоянное присутствие кораблей альянса у этих российских берегов.

У США сегодня есть собственная база в грузинском Батуми, военно-морская база в румынской Констанце, куда обычно первым делом направляются американские фрегаты и эсминцы с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Но судя по всему, этого американцам мало, им требуется безраздельное доминирование.

Об этом говорят и ставшие ежегодными в Черном море международные флотские учения «Си Бриз», самыми рьяными участниками которых стараются быть украинцы, несмотря на почти полное отсутствие полноценного корабельного состава в ВМСУ.

После начала российско-украинского кризиса вокруг Крыма вообще много изменилось. Можно ли было раньше представить, что под Одессой, где рельеф местности очень напоминает крымский, американские десантники будут отрабатывать масштабную высадку?

Но пока это только намеки, для более серьезных действий американцам потребуются и более значительные силы. Не поэтому ли вице-адмирал Фогго собрался тащить в Черное море чуть ли не весь американский флот? При этом вовсе наплевав на положения конвенции Монтре? Это, все-таки, кажется маловероятным.

Единственное, на что могут рассчитывать США, так это на реализацию сумасшедшего проекта Реджепа Эрдогана о строительстве канала - дублера Босфорского пролива.

Новая водная артерия, о которой впервые было объявлено в 2011 году, будет называться судоходным каналом «Стамбул» и по подсчетам обойдется примерно в 10 миллиардов долларов.

В декабре минувшего года завершено технико-экономическое описание этого грандиозного проекта. Планируется, что длина нового канала составит 43 километра, ширина - 500 метров. Глубины - до 30 метров. В принципе - достаточно, чтобы прошли не только супертанкеры, но и авианосцы. А почему нет? В конвенции Монтре о канале «Стамбул» нет ни слова.

В Анкаре надеются, что новая морская магистраль заработает в 2023 году.

Пока же все американские корабли, заходящие в Черное море, как и раньше, во времена СССР, сразу берутся на прицел кораблями российского Черноморского флота и системами "Бал" - "Бастион". Так, к примеру, случилось, когда 24 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США Carney класса Arleigh Burke, оснащенный единой системой ПРО Aegis.