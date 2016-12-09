National Interests: Россия всерьез готова к ядерной войне!

В новой концепции внешней политики РФ The National Interest разглядел сдвиг в оценке возможного применения Россией ядерного оружия от "немыслимого" к "маловероятному". Таким образом, по словам издания, Кремль сигнализирует Западу, что не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и будет использовать для защиты собственных интересов все доступные методы.

Фото: mil.ru

Издание обратило внимание на два пункта. Во-первых, Кремль подчеркивает, что опасность крупномасштабной войны между ведущими ядерными державами остается невысокой, но риск их втягивания в региональные конфликты возрастает. Во-вторых, в основе взаимодействия государств должен находиться принцип невмешательства в дела других. Если же, по словам издания, страна не захочет соблюдать это правило в отношениях с Россией, то Москва оставляет за собой право "использовать суровые меры в ответ на любые кажущиеся враждебными действия".

The National Interest считает, что эти два пункта новой концепции выглядят как очевидное предупреждение в адрес Вашингтона, что Москва не потерпит вмешательства в свою внутреннюю политику под предлогом защиты демократии или прав человека, и добавляет, что в МИД РФ, скорее всего, ожидали, что победу в президентской гонке одержит Хиллари Клинтон.

Издание заканчивает статью риторическим вопросом, примет ли администрация Трампа эти сигналы Москвы.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, новую концепцию внешней политики страны подписал сегодня президент России Владимир Путин. Главная мысль новой концепции внешней политики России — наша страна не приемлет никаких попыток оказать на нее давление.

Россия продолжает быть заинтересованной во взаимовыгодных отношениях с США, однако исходит из того, что развитие диалога возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства в дела друг друга.

Москва рассчитывает на конструктивное сотрудничество со штатами, при этом оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер

По словам экспертов, принятая концепция внешней политики является логичным продолжением развития нашей концепции на укрепление суверенитета России, и здесь мы видим последствия отстаивания суверенитета России, приоритета нашего законодательства внутри РФ.

Politonline.ru ранее сообщал, что МЧС провел в октябре всероссийские учения по гражданской обороне, в которых приняли участие около 40 000 000 россиян. А до этого Минкомсвязи, Минфин, Минпромторг, Росрезерв и Банк России приняли участие в внезапной проверке российской армии — они работали в режиме "военного времени", тестируя умения чиновников и собственные системы к деятельности "в случае войны".

Как сообщал The Washington Free Beacon со ссылкой на разведку США, Россия внезапно стала строить "супербункеры". МЧС России вдобавок заявило, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначены для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы".

Кроме того, в два года назад в России была проведена глобальная тренировка по отражению ядерного удара по Москве.

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