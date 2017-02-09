Турция заявила о гибели своих солдат из-за удара ВКС России

В результате непреднамеренного удара российской авиации в районе города Эль-Баб погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения. Об этом заявили в турецком Генштабе. Отмечается, что российские самолеты во время авиаударов по объектам группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции "Щит Евфрата". Расследование этого происшествия Москва и Анкара будут проводить совместно.

Фото: AP

В связи с трагической гибелью турецких военнослужащих президент России Владимир Путин выразил по телефону соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министр Обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о мерах, принятых после непреднамеренного удара российских ВКС по турецким военным. Как сообщает РИА "Новости", об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Шойгу заявил, что в четверг, 9 февраля, состоялся разговор начальников генштабов России и Турции. В ходе беседе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также также выразил соболезнования своему турецкому коллеге. Начальники генштабов договорились экстренно провести совместную работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии", — подчеркнул пресс-секретарь.

Как уже сообщала "Правда.Ру", с середины января ВКС России и ВВС Турции проводят совместные воздушные операции против террористических группировок в Сирии. Ранее Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. При этом договоренность не распространяется на террористические организации.

Ситуацию по просьбе Pravda. Ru прокомментировал заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

Как повлияет этот инцидент на отношения между двумя странами?

Это действительно случайный инцидент. Путин уже принес официальные извинения. Я думаю, такой инцидент нельзя сравнивать с тем, что было с нашим самолетом и летчиком, потому что это разные вещи. Ну да, понятно, что это печально и трагично, но есть совместные договоренности, совместная борьба, и совместные цели в этой борьбе.

То есть совместные операции будут продолжены?

Я думаю, да. Тем более, Путин сразу принес и соболезнования и извинения. Это сгладит инцидент.

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