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Источник Правда.Ру

Все больше россиян становятся поклонниками азербайджанской кухни

Мир

Впечатлениями о традиционных блюдах Азербайджана с журналистами пресс-службы межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева поделились те, кто побывал в этой стране.

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Сравнительно недавно на российском туристическом рынке появилось такое интересное предложение, как гастрономические туры в Азербайджан. И это не случайно, ведь весь мир знает об азербайджанском плове, сытных и нежных кутабах, сочных местных овощах, терпких гранатах, знаменитых восточных сладостях. Поэтому и число желающих попробовать все это там, где оно выращивается и готовится, только увеличивается. В подарок семьям наши туристы тоже стараются привезти что-нибудь вкусненькое.

Чтобы составить первое впечатление о совершенно не знакомой соседней стране, москвичи Павел и Алина выбрали тур выходного дня. Поездка в Баку ребятам очень понравилась, а местная кухня их потрясла настолько, что они поняли: чтобы без спешки насладиться процессом еды, который для азербайджанцев является практически священным, нужно ехать еще раз, но уже в специальный тур.

"Описывать все не будем, это бесполезно", — признались Алина и Павел, но все-таки рассказали о том, что большое впечатление на них произвело местное чаепитие. "Когда ты садишься в Азербайджане пить чай, перед тобой будет стоять штук 15 пиалочек, и все разные, и пробовать можно бесконечно", — говорят москвичи. Своим родственникам Алина и Павел решили привезти много разного варенья: из грецкого ореха, из инжира, из белой черешни, из айвы, терновое, из огурцов… Словом, что-то необычное для России. Решили привезти — но не привезли… Точнее, не довезли: не удержались и сами съели…

Цыренжи из Забайкалья тоже оценил азербайджанское чаепитие и купил родным местного чаю. "У нас в Забайкалье отношение к чаю почти такое же, как в Азербайджане, — объясняет он. — Хороший чай — это значит хорошая жизнь, покой, поговорить, никуда не спешить… И хотя у нас очень близко Китай и много чаю привозят оттуда — все равно такого ароматного, крепкого чая, как в Азербайджане, я никогда не пил".

Цыренжи был в Баку в гостях у друга, с которым познакомился на международной студенческой конференции. "Я знаю, что такое восточное гостеприимство (сам принадлежу к восточному народу), и как готовить баранину правильно, я тоже знаю, у нас это национальная гордость, — рассказывает Цыренжи. — Так вот, в Азербайджане настолько правильно с мясом обращаются, что из-за стола выходить не хочется!"

Убежденная вегетарианка из Калининграда Мира, напротив, мяса не ест уже два года и, будучи в Баку с родителями, смогла не изменить своим принципам. Однако ей все же удалось попробовать знаменитый азербайджанский плов, потому что в Азербайджане рис для плова готовится отдельно, а класть мясо или нет, каждый решает сам. И все-таки отказ от мяса не спас Миру от набора веса — потому что отказаться от всего другого она была не в силах…

"Азербайджанские сладости… это настолько вкусно, что руки тянутся сами", — оправдывается Мира. Своей подруге девушка привезла шекинской и бакинской пахлавы. "Она потом сказала: я теперь понимаю, почему в восточных сказках все едят сладости — потому что такое, правда, только в сказке бывает!" — смеется Мира и подтверждает, что с настоящей азербайджанской пахлавой, которая тает на языке, никакая другая не идет ни в какое сравнение…

А Дмитрий и Наталья из Архангельска привезли из поездки не только много пряностей, но и несколько кулинарных хитростей и рецептов. Их семейное кафе в городе пользуется популярностью, потому что хозяева не просто готовят сами то, что умеют, но и стараются разнообразить меню. Поэтому в гастрономический тур предприниматели поехали не только отдохнуть, но и поискать идей для развития бизнеса. В результате необычный для северной России десерт — азербайджанский розовый щербет из базилика — уже очень полюбили посетители их кафе.

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