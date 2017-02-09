Очередная драка в Верховной раде закончилась оторванным рукавом оппонента

Во время сессионного заседания в Верховной раде сегодня устроили потасовку депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук, при этом один из них оторвал другому рукав пиджака.

Фото: скриншот с youtube.com

Как сообщают украинским СМИ, драка произошла во время рассмотрения проекта о Конституционном суде, когда на трибуне держал речь депутат от БПП Руслан Князевич.

Спикер Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться в ситуации.

Мельничук пояснил свои действия в отношении Лещенко его ложными обвинениями в адрес депутатов президентской партии.

Напомним, депутаты украинской Рады, благодаря постоянным потасовкам, уже смогли занять почетное первое место на международном сайте, который показывает драки в парламенте. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий в свое время рассказал во время рабочей встречи "Диалоги по вопросам парламентской этики" с участием главы миссии Европарламента по оценке потребностей Верховной рады Пэт Кокс.

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