Во время сессионного заседания в Верховной раде сегодня устроили потасовку депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук, при этом один из них оторвал другому рукав пиджака.
Как сообщают украинским СМИ, драка произошла во время рассмотрения проекта о Конституционном суде, когда на трибуне держал речь депутат от БПП Руслан Князевич.
Спикер Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться в ситуации.
Мельничук пояснил свои действия в отношении Лещенко его ложными обвинениями в адрес депутатов президентской партии.
Напомним, депутаты украинской Рады, благодаря постоянным потасовкам, уже смогли занять почетное первое место на международном сайте, который показывает драки в парламенте. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий в свое время рассказал во время рабочей встречи "Диалоги по вопросам парламентской этики" с участием главы миссии Европарламента по оценке потребностей Верховной рады Пэт Кокс.
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