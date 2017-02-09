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Источник Правда.Ру

"Сценарий ужаса": Мировые эксперты и политики ждут развала ЕС

Мир

Опасения за дальнейшую судьбу институтов Евросоюза нарастают в политических, деловых и научных кругах Германии. И непредсказуемая линия администрации Дональда Трампа — всего лишь один из поводов к этому.

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Еще больше тревожат немецкую политическую элиту предстоящие парламентские выборы 15 марта в Нидерландах и президентские в апреле-мае во Франции. В этих странах сильны евроскептические настроения.

Кризис ЕС углубляется не первый год. Долговой и миграционный, рецессия, безработица перерастают в кризис доверия и подтачивают сообщество. Сказывается и санкционная политика, которая наносит ущерб ЕС.

В известном интервью лондонской Times президент США Дональд Трамп не просто так говорил, что вслед за Великобританией не исключается выход из ЕС и некоторых других стран. Предсказывал развал еврозоны нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, называя почти готовой на выход Италию. А по мере перманентных обострений греческой ситуации вновь и вновь поговаривают о "грекзите".

Именно поэтому так сильно привлекают внимание "очаги непредсказуемости", как называют сейчас Нидерланды и Францию. В частности, их специально взялись проанализировать журналисты Ральф Больман и Дженни Тиер в большой статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Авторы исследования, словно в пику тем, кого охватили антитрамповские настроения, обращают внимание именно на два выборных события, которые беспокоят европейскую политику, выбивают финансовые рынки из колеи и могут обрушить экономику.

Прежде всего речь идет о ближайших по сроку выборах в парламент Нидерландов, в результате которых, по всем прогнозам, евроскептики правопопулиста Герта Вилдерса, который намерен вернуть из Брюсселя бюджетные полномочия, могут обрести сильнейшую фракцию.

Похожую программу преследует во Франции лидер "Национального фронта" и кандидат в президенты Марин Ле Пен. "Через шесть месяцев после моего избрания я организую референдум о выходе из ЕС", — поведала она газете Monde. До этого она намерена возвратить Парижу компетенцию в бюджетной, валютной, законодательной и миграционной сферах, а если не получится — будет рекомендовать выход из сообщества.

Прогнозируется, что в первом туре 23 апреля Ле Пен уверенно одержит верх. Что же касается второго тура 7 мая, то в FAZ выражается надежда, что вперед выйдет независимый кандидат Эмманюэль Макрон. Но, памятуя скандальный провал рейтинговых предсказаний по брекзиту и выборам в США, немецкие аналитики полностью не исключают варианта победы Ле Пен.

"Сценарий ужаса" — так называл возможный выход Франции из ЕС мюнхенский эксперт Клеменс Фуэст. Один только выход Франции из валютного союза, говорит экономист, "означал бы конец еврозоны". Снова вернулись бы национальные валюты, в основном слабые при крепкой немецкой марке.

Но главный экономист Commerzbank Йорг Крамер предупреждает, что "роспуск валютного союза был бы шоком, который породил бы экономический хаос и в Германии". На всякий случай Фуэст рекомендует предупредительные меры: "Если в воскресенье победит Ле Пен, в понедельник надо будет ввести в Европе контроль за перемещением капиталов". Чтобы не обрушить финансовые рынки.

Руководитель Кильского института мировой экономики Деннис Сновер озабочен политическими последствиями. Если даже Франция при победе Ле Пен останется в ЕС, "франко-германская ось будет сломана, протекционизм усилится", - считает он.

Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Европейского центробанка Марио Драги. Главными темами обсуждения станут актуальные экономические вопросы еврозоны.

Между тем Британия уже на "низком старте": начинается процедура выхода из Евросоюза. Нижняя палата британского парламента 2 февраля подавляющим большинством голосов приняла законопроект о запуске процедуры выхода из Евросоюза, так называемого Brexit, согласно статье 50 Лиссабонского договора. По данным ВВС, "за" законопроект отдали голоса 498 депутатов, 114 высказались "против". ​

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