Как Google игнорирует закон ФРГ и почему в Берлине не знают, что с этим делать

Германский закон об авторском праве от 2013 года может быть признан недействительным. Решение по данному вопросу вынесет суд в Берлине.

Документ предусматривает, что американская корпорация Google и прочие поисковики обязаны платить немецким издательствам за публикации с использованием их материалов в поисковой выдаче. Четыре года назад власти Германии не стали уведомлять структуры Евросоюза о принятии подобного закона. В министерстве юстиции ФРГ тогда отмечали, что сфера действия закона касается только Германии.

Однако в Google сочли, что закон в силу не вступил, поскольку не был одобрен руководством ЕС, сообщает Ruposters со ссылкой на германское издание Handelsblatt.

Ни о какой выплатах издательствам даже речи не было все четыре года. Кроме того, в американской корпорации аргументировали свою позицию тем, что материалы цитируются частично, а издания получают новых читателей.

В 2014 году более половины германских издательств стали участниками судебного процесса против Google. Среди них такие крупные как VG Media, Axel Springer и Handelsblatt. Истцы потребовали выплаты от поисковика вознаграждения в размере 11 процентов доходов корпорации за отражение на страницах поисковой выдачи выдержек из публикаций изданий. Суд встал на сторону издательств.

Но платить Google так и не стал. Теперь представители издательств просят суд обратиться в Брюссель - даже несмотря на то, что сами по-прежнему придерживаются мнения о действии закона только на территории Германии.

Впрочем, американская корпорация чувствует себя вполне уверенно - Google занимает доминирующее положение на германском рынке. И весьма сложно себе представить, что власти Германии каким-либо образом попытаются ограничить деятельность поисковика. Даже если речь идет о неисполнении закона.

Напомним, в августе 2016 года российская Федеральная антимонопольная служба наложила на Google штраф в размере 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ.

2 ноября прошлого года ведомство оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Как отмечал глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса, и тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до 2 лет.

21 февраля этого года в ФАС намерено принять решение о размере второго штрафа за неисполнение предписания. Претензии к деятельности корпорации выражают и в Евросоюзе.

В апреле 2016 года Еврокомиссия направила в адрес Google официальное обвинение с предварительными выводами о нарушении компанией требований европейского антимонопольного законодательства (так называемый - "Statement of Objections") посредством злоупотребления доминирующим положением.