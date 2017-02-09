В конгрессе США обвинили Путина в захвате Кореи

Сенсационное заявление сделала в эфире американского телевидения член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотер. По ее словам Россия напала на…. Корею! Выступление представителя демократов транслировалось в эфире американского телевидения.

Фото: AP

Как пишет издание Daily Express, конгрессвумен обрушилась с резкой критикой на президента Дональда Трампа, отметив, что он "напрашивается на импичмент", поскольку ничего не предпринимает, пока Москва продолжает атаковать Корею.

"Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею. Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: "Что нам теперь делать?"", — заявила Уотерс.

Этот ляп оказался не единственным во время выступления Уотерс: конрессвумен не смогла сама вспомнить название сирийского города Алеппо и произнесла его только после подсказки со стороны помощников.

На выступление Максин Уотер зрители отреагировали с недоумением. В соцсетях американцы задались вопросом "Что же она имела в виду?".

Слова Уотер высмеяли и журналисты. Некоторые из них задались вопросом, не собирается ли Путин нападать на Луну. Однако удивляться самим жителям Америки особо не стоит. Ведь и в политике, и в географии средний американец не очень силен.

Такие тезисы СМИ США как "Россия — агрессор, который намерен поработить весь мир", "От действий Москвы страдает демократия в Грузии и на Украине", "Кремль вынашивает планы вторжения в Прибалтику, угрожает Швеции и Норвегии, запугивает Польшу" многие жители Америки даже не подвергают сомнению.

В начале февраля журналист Калеб Мопин провел эксперимент на улицах Нью-Йорка, спрашивая у прохожих, что они думают о российской угрозе стране Кыргбекистан. Оказалось, многие американцы уверены, что это вымышленное государство "изнывает под гнетом Кремля".

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