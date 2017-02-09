Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?

Исследовательский институт мира в Осло, десять лет делавший правильные прогнозы о присуждении Нобелевской премии мира, назвал наиболее вероятных кандидатов. В их число входят президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Отличные шансы и у антитрампистов.

"По информации, полученной нашим институтом, премию получит Американский союз защиты гражданских свобод", — заявил директор института мира Кристиан Берг Харпвикен. По его словам, это продемонстрировало бы миру недовольство антимигрантской политикой Дональда Трампа.

Такое сенсационное соседство не может не вызывать вопросы. Риторика Трампа о мигрантах действительно небезупречна. Но разве она уже представляет настолько серьезную угрозу миру, что за борьбу с ней следует давать премию?

А если на секунду задуматься, откуда берутся мигранты, усилия Нобелевского комитета будут выглядеть по-настоящему странно. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, являющиеся основными поставщиками беженцев-нелегалов, — это те самые страны, которые пережили военную агрессию со стороны США и их союзников. Однако это вовсе не помешало в 2009 году Бараку Обаме получить премию мира за "укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми", причем он стал третьим президентом США после Рузвельта и Вильсона, удостоенным этой награды. Для сравнения можно назвать десятки мирных стран, которые никогда не вели никаких военных действий за пределами своей территории, но при этом представители этих стран вообще даже не попадали в поле зрения Нобелевского комитета. Зато Соединенные Штаты развернули такую "борьбу за мир", от которой, как в анекдоте, камня на камне может не остаться.

В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, известный борец против "советского вторжения в Афганистан". Ее книга "Цинковые мальчики" служила идеологическим прикрытием для сползания Афганистана в терроризм и варварство под влиянием США. Разве не на ее совести страдания беженцев? Но премию ей дали скорее благодаря этой книге, чем вопреки.

Однако забудем на секунду, что Нобелевская премия (за вычетом научных дисциплин) является политическим инструментом и средством пропаганды. Кому следовало бы присудить первое место в "мирной гонке", если по-честному?

Президент России Владимир Путин в 2014 году уже был номинирован на Нобелевскую премию мира. Ведь именно российская сторона обеспечила присоединение Сирии к Конвенции о запрещении химоружия. Именно при посредничестве России сирийские власти согласились полностью уничтожить свой отравляющий арсенал. 4 января 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии. Это, увы, не спасло режим Асада от войны. Но это спасло страну от открытого военного вторжения со стороны США, поводом к чему и были громкие обвинения в "ужасном применении запрещенного оружия массового поражения" (жертвы которого почему-то исчислялись десятками или единицами). Это лишь один пример миротворческой роли Путина. А что сделал Трамп?

Трамп успешный бизнесмен. Это важное качество, но таких людей в мире немало. Трамп критиковал внешнюю политику США и назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон матерью ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). Еще лучше. Но возьмите каждого второго латиноамериканца, иранца, палестинца, сирийца, россиянина, грека — он еще и пожестче выскажется.

Могут ли присудить Нобелевскую премию России? Это было бы справедливо, но этого не будет. Мы здесь на чужом поле, где противник руководствуется исключительно интересами, а не правилами. Вот как расценил вероятность этого события в комментарии для Pravda. Ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков:

"Эта премия присуждается в Норвегии. На мой взгляд, абсолютно исключено, чтобы норвежский нобелевский комитет присудил Путину премию. Если это случится — значит, Западная Европа перевернулась вверх ногами и встала на голову. Поэтому обсуждать это как реальность — смешно и непристойно. Путин, безусловно, заслуживает высшей награды, хотя бы за борьбу с мировым терроризмом. Но этого не будет".

Эксперт отметил, что Путину могли бы дать премию хотя бы за воссоединение части русского народа, проживающей в Крыму, с Россией. Например, за воссоединение немецкого народа, когда ФРГ поглотила ГДР, на Западе премии немецким политикам дают. Как говорится, почувствуйте разницу.

Словом, если мы не хотим, чтобы наша позиция искажалась, а наши усилия использовались в чужих пропагандистских целях, нужно создавать свою премию, а не молиться на чужую.

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