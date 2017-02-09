Теракт 9/11: избранные места из переписки террориста и Обамы

Письмо, которое один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед адресовал экс-президенту США Бараку Обаме, опубликовали американские СМИ.

Фото: AP

В публикациях не приводится все послание, изложенное на 18 страницах, издания взяли только самые выразительные отрывки из него, которые касаются обвинения Вашингтона и объясняют причины терактов, произошедших в Нью-Йорке 15 лет назад.

Свое письмо террорист начал писать Обаме еще в 2014 году, во время операции, которую проводил в секторе Газа Израиль. Завершил он послание в январе 2015 года, однако долгое время руководство Гуантанамо отказывалось его отправлять. Только после ходатайства адвоката Мохаммеда судья спустя еще год разрешил это письмо отправить.

Как передает газета The Miami Herald, Халид Шейх Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны тирании и угнетения". Высказался автор и по поводу трагедии 11 сентября: "Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

Далее приводится длинный перечень военных интервенций США за рубежом, "начиная от Ирака и Ирана и заканчивая Вьетнамом и Хиросимой".

В письме Мохаммед заявил, что "никогда не станет просить милости" у американцев и американского суда, не боится ни пожизненного срока, ни смертной казни, и пообещал "до конца дней в камере с радостью молить Аллаха и каяться в грехах".

Рассуждая о перспективе смертной казни, Мохаммед сообщает о готовности к радостной встрече с Усамой бен Ладеном, Аллахом и пророками, а также "с добрыми друзьями, несправедливо убитыми американцами по всему миру".

"На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", — заявляет автор письма.

Прокомментировать это послание Бараку Обаме Pravda. Ru попросила профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора политических наук Андрея Манойло:

Сейчас можно говорить о том, что события 11 сентября, по всей видимости, остроту еще не утратили, и вполне возможно, что этот резонансный повод, который в свое время очень сильно будоражил и американскую, и мировую общественность, кто-то собирается продолжать использовать в политической игре. Потому что повод раскрученный, бренд известен всем, и можно придать ему какое-то новое звучание, дать новую интерпретацию.

Это практически беспроигрышный способ добиться какого-то успеха в информационной войне, которая сейчас ведется в США между республиканцами и демократами, между командой Трампа и противостоящими группировками. Это единственное, что я могу сказать.

А по поводу того, что это письмо, которое, по всей видимости, журналисты не видели в глаза, они знают лишь по какому-то инсайду, по утечке, по сообщениям неустановленных лиц, то это скорее всего так.

А что вы можете сказать про историю этого письма?

Это целая история. Я думаю, что очень сильно прессовали этого Мохаммеда в тюрьме, так, что он попытался привлечь к себе внимание любым доступным способом. Здесь ничего определенного сказать нельзя, принимал Мохаммед в организации терактов или не принимал. Потому что он мог просто себе это дело приписать.

Всем известно, как относятся в Гуантанамо к заключенным. Он мог написать это письмо для того, чтобы его, может быть, перевели куда-нибудь в другое место, где более человеческие условия содержания заключенных. То есть здесь может быть все что угодно. Я никакой далеко идущей связи здесь абсолютно не усматриваю.

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