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Украина: рокировка для Трампа?
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Источник Правда.Ру

Конгресс против президента: Правительство Трампа не утверждено и наполовину

Мир

Завершен процесс формирования администрации президента Дональда Трампа: на сайте Белого дома появился полный список из 24 фамилий, включая глав спецслужб — ЦРУ и Национальной разведки.

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Фото: REX

"Президент Дональд Трамп официально объявил имена 24 человек, которые будут служить с ним в составе его кабинета", — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

Согласно этому списку, ключевые посты заняли:

вице президент — Майкл Пенс;

госсекретарь — Рекс Тиллерсон;

министр финансов — Стивен Мнучин;

глава Пентагона — Джеймс Мэттис;

министр юстиции, генеральный прокурор — Джефф Сэшнс;

министр внутренних дел — Райан Зинке и так далее.

Надо сказать, что формировать свою администрацию Дональлд Трамп начал еще в начале января, а слушания по утверждению кандидатов идут в конгрессе аж с 10 января. Представители демократического меньшинства сразу заявили, что будут самым тщательным образом проверять кандидатуры на предмет конфликта интересов, а несколько общественных организаций сообщили об открытом противостоянии будущей администрации Трампа.

Процедура выглядит следующим образом: каждая кандидатура утверждается соответствующим комитетом. Так, генерального прокурора утверждает комитет по вопросам юстиции, а главу Пентагона — оборонный комитет. После рассмотрения кандидатуры она передаётся на голосование в сенат - с положительной или отрицательной рекомендацией.

И вот спустя без малого три недели конгресс не утвердил и половины предложенных кандидатур, поскольку каждая из них встречает ожесточенное сопротивление демократического меньшинства.

Подобное затягивание формирования кабинета Дональд Трамп, и без того неоднократно критиковавший действия сенаторов, назвал позором. Саботируют конгрессмены и те вопросы, которые новый президент пока еще только обозначил в своей программе; например, о налаживании отношений с Москвой.

Напомним: как сообщала "Правда.Ру", вчера на рассмотрение сената США был внесен законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп не сможет отменить санкции против России, введенные без согласия конгресса предшественником Трампа Бараком Обамой. В Белом доме инициативу пока не комментируют, чтобы "не забегать вперед".

В самое ближайшее время читайте на страница Pravda.Ru материал о том, почему американский конгресс так сопротивляется новому президенту США.

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