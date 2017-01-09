Перед уходом из госдепа, Керри попросил прощения у ЛБГТ-сообщества

Сегодня госсекретарь США Джон Керри, покидающий 20 января свой пост, выступил с заявлением, в котором извинился перед представителями ЛГБТ-сообщества за "годы притеснения и дискриминацию". со стороны госдепартамента в прошлом.

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На основе сексуальной ориентации работники увольнялись, а работодатели отказывались нанимать некоторых претендентов. Впредь такого не повторится, заявил Керри и также извинился перед членами ЛГБТ-сообщества за десятилетия дискриминации в госдепартаменте.

По его словам, в прошлом, начиная с 1940-х годов и на протяжении десятилетий, «госдепартамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации».

"От имени (государственного) департамента прошу прощения у тех, кто был затронут практикой прошлого, и вновь заявляю о твердой приверженности департамента разнообразию и вовлечению всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ-сообщества", - отмечает госсекретарь.

Керри напомнил, что в последние годы для защиты прав этой категории граждан ведомство прилагало большие усилия. В частности, в 2015 году в госдепартаменте была учреждена должность соответствующего уполномоченного по правам членов ЛГБТ-сообщества.

Данные усилия в целом находились в духе политики уходящей администрации Барака Обама, наиболее значительным успехом которой стало разрешение Верховным судом США однополых браков в 2015 году.

Восемь лет президентства Барака Обамы запомнятся миру не только и не столько бездарным управлением страной, агрессивной, недальновидной внешней политикой и небывалым даже для США масштабом лжи и интриг. Практически с самого начала своего правления Обама провозгласил одним из основных приоритетов в своей деятельности пропаганду и утверждение прав и свобод сексуальных меньшинств - главным образом гомосексуалистов.

В 2011 году, еще до истечения первого президентского срока Обамы, Белый дом на весь мир объявил о том, что одним из важнейших направлений внешней политики США на ближайшие годы будет именно продвижение гомосексуализма в планетарных масштабах.

В том же 2011 году конгресс США, погрязших в колоссальных и практически невозвратных долгах всему миру, принял решение сократить в ближайшем десятилетии государственные расходы более чем на триллион. Этот законопроект не нашел поддержку у сената и Обамы, но США тем не менее были вынуждены существенно урезать бюджетные расходы - в основном за счет социальных программ. Однако это никак не коснулось нежно любимой темы североамериканского президента: с января 2009 года им было потрачено на мировое продвижение личных гомосексуальных инициатив... около миллиарда долларов заемных средств и денег американских налогоплательщиков.

Подробнее читайте об этом в материале обозревателя Pravda.Ru Андрея Соколова ﻿"Голубые" съели.

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