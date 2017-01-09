Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Перед уходом из госдепа, Керри попросил прощения у ЛБГТ-сообщества

Мир

Сегодня госсекретарь США Джон Керри, покидающий 20 января свой пост, выступил с заявлением, в котором извинился перед представителями ЛГБТ-сообщества за "годы притеснения и дискриминацию". со стороны госдепартамента в прошлом.

357901.jpeg
Фото: AP

На основе сексуальной ориентации работники увольнялись, а работодатели отказывались нанимать некоторых претендентов. Впредь такого не повторится, заявил  Керри и также извинился перед членами ЛГБТ-сообщества за десятилетия дискриминации в госдепартаменте.

По его словам, в прошлом, начиная с 1940-х годов и на протяжении десятилетий, «госдепартамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации».

"От имени (государственного) департамента прошу прощения у тех, кто был затронут практикой прошлого, и вновь заявляю о твердой приверженности департамента разнообразию и вовлечению всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ-сообщества", - отмечает госсекретарь.

Керри напомнил, что в последние годы для защиты прав этой категории граждан ведомство прилагало большие усилия. В частности, в 2015 году в госдепартаменте была учреждена должность соответствующего уполномоченного по правам членов ЛГБТ-сообщества.

Данные усилия в целом находились в духе политики уходящей администрации Барака Обама, наиболее значительным успехом которой стало разрешение Верховным судом США однополых браков в 2015 году.

Восемь лет президентства Барака Обамы запомнятся миру не только и не столько бездарным управлением страной, агрессивной, недальновидной внешней политикой и небывалым даже для США масштабом лжи и интриг. Практически с самого начала своего правления Обама провозгласил одним из основных приоритетов в своей деятельности пропаганду и утверждение прав и свобод сексуальных меньшинств - главным образом гомосексуалистов.

В 2011 году, еще до истечения первого президентского срока Обамы, Белый дом на весь мир объявил о том, что одним из важнейших направлений внешней политики США на ближайшие годы будет именно продвижение гомосексуализма в планетарных масштабах.

В том же 2011 году конгресс США, погрязших в колоссальных и практически невозвратных долгах всему миру, принял решение сократить в ближайшем десятилетии государственные расходы более чем на триллион. Этот законопроект не нашел поддержку у сената и Обамы, но США тем не менее были вынуждены существенно урезать бюджетные расходы - в основном за счет социальных программ. Однако это никак не коснулось нежно любимой темы североамериканского президента: с января 2009 года им было потрачено на мировое продвижение личных гомосексуальных инициатив... около миллиарда долларов заемных средств и денег американских налогоплательщиков.

Подробнее читайте об этом в материале обозревателя Pravda.Ru Андрея Соколова ﻿"Голубые" съели.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Ученые выяснили, сколько геев в США
Темы Джон Керри ЛГБТ-сообщество
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Андрей Кончаловский: Рай начинается, пока вы живы
Прошлое
Древние люди и оружие массового поражения
Практика
В Рыбинске дают зеленый свет социально полезному бизнесу
Читательский топ
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Названы самые сексуальные женщины России
Помощница Трампа рассекретила будущие меры против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается

Снова объявлен конец света, который состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю.

Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Общество
Названы самые сексуальные женщины России
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо

По словам Дональда Трампа, после официального вступления его в должность главы государства, Россия будет больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.

Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов Юрий Носовский Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала Юрий Носовский Андрей Соколов Голубь на "великой шахматной доске" Андрей Соколов
Комментарии
Guglielmo Tell Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Guglielmo Tell Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Guglielmo Tell Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Наталья Козлова(Facebook) Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц
Fuad Stalker dolga Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
strateg s Сорос опечален кризисом финансируемого им "открытого общества"
strateg s Мария Захарова: "Русские хакеры" взломали мозг Обамы
Oleg V Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Анатолий Назаренко(Одноклассники) "Дым Отечества": Выиграет ли Минздрав войну с курильщиками?
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?