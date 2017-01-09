Сорос опечален кризисом финансируемого им "открытого общества"

Избранным лидерам не удалось оправдать надежды электората, поэтому сегодня открытое общество испытывает кризис, переживает Джордж Сорос, а в это время процветают разнообразные формы закрытого общества, среди которых он видит "фашистские диктатуры" и "мафиозные государства".

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Об этом 86-летний магнат-спекулянт, глава влиятельного Фонда Открытое общество, поддерживающий, в том числе и финансово, самые разные неправительственные организации и сообщества "прогрессивного толка" по всему миру, заявил после Brexit и победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Не секрет, что Сорос поддерживал избирательную кампанию Хиллари Клинтон весьма внушительными суммами. Поэтому и столь велико его разочарование проигрышем кандидата от демократов.

Идеи "открытого общества" некогда разработанную философом Карлом Поппером, магнат поддерживает любыми средствами, вплоть до оплаты манифестантам выхода на уличные акции протеста и разного рода демонстрации против избранного президента Дональда Трампа.

ЕС трещит по швам, и это больно ранит чувства Сороса. Горькие размышления "акулы" мира финансов, родного отца разнообразных цветных революций, филантропа и благотворителя всего "либерального и прогрессивного мира" были опубликованы изданием Project Syndicate.

«Многие, - отмечает Джордж Сорос в своей статье, - решили, что элиты украли у них демократию. Глобализация имела последствия огромного экономического и политического масштаба. Она привела к определенному экономическому согласию между бедными и богатыми государствами; к сожалению, неравенство в обоих случаях обострило положение. В индустриальном мире выгоду для себя стали извлекать преимущественно владельцы большого финансового капитала, которые составляют менее 1% населения".

Это стало главным источником неудовлетворенности, который использовали противники демократии, считает магнат. Однако свое влияние оказали и другие факторы, особенно в Европе.

"Я изначально являюсь отчаянным сторонником Европейского Союза, - признается Сорос, - я считал ЕС воплощением открытого общества, союзом демократических государств, готовых пожертвовать частью своего суверенитета ради общего блага".

Размышляя о кризисе 2008 года, Сорос не сдерживает критику в отношении Германии Ангелы Меркель: «Что-то пошло катастрофически неправильно. После краха 2008 года добровольный союз, основанный на равенстве, превратился в отношения между кредиторами и должниками, в котором последние испытывали трудности при соблюдении своих обязательств; кредиторы в свою очередь зафиксировали условия, которым должники должны были подчиняться".

По мнению магната, такие отношения не основываются больше на равенстве. В этом случае Германия выступила как европейская гегемония, но не смогла выполнить обязательства, которым должны соответствовать самые сильные, то есть выйти за рамки исключительно своих интересов.

Политика жесткой экономии нужна только немцам, восклицает Сорос, напоминая о послевоенном плане Маршалла, который запустили США, в результате чего и появился ЕС. Германия же действует иначе: она наложила программу жесткой экономии, которая нужна была только немцам и отвечала их интересам.

Рост влияния евроскептиков лишь подтверждает кризис существующей системы мировой демократии и не дают нормально функционировать демократическим институтам.

"Эти разъединяющие силы получили огромную мощь и импульс в 2016 году, сначала благодаря Брекситу, потом после выборов Трампа в США и, наконец, 4 декабря, после отказа итальянских избирателей от конституционных реформ. Демократия испытывает сейчас кризис. Даже Соединенные Штаты, ведущая демократия в мире, избрали в президенты мастера обмана и начинающего диктатора. В его кабинет входят некомпетентные сторонники крайних взглядов и отставные генералы", - утверждает Сорос.

Далее в своей статье магнат предупреждает: бойтесь возрастающего влияния Путина! По мнению Сороса, Америка при Дональде Трампе не сможет больше продолжать «продвигать и отстаивать демократию в мире», а Европа рискует «оказаться под влиянием Владимира Путина».

"Трамп будет ближе к диктаторам, - обеспокоен Сорос, - Это позволит некоторым из них достичь соглашения с США. Меня особенно волнует судьба ЕС, который рискует оказаться под влиянием президента России Владимира Путина, чье понимание власти противоречит концепции открытого общества. Сначала Путин пытался взять под контроль социальные сети. Потом, руководствуясь гениальным решением, он использовал бизнес-модель социальных сетей для распространения дезинформации и «уток».

Конечно, в своей статье обеспокоенный магнат не забыл напомнить о том, что Трамп пришел к власти "благодаря Путину", который помог республиканцу выиграть выборы, при этом о волеизъявлении американского народа (а ведь именно это лежит в основе любого демократического общества), Сорос даже не упоминает. Его беспокоит другое: под угрозой выборы 2017 году в Европе, которые пройдут во Франции, Нидерландах, Германии и Италии.

Если на выборах во Франции победит один из двух кандидатов, близких в российскому президенту, "доминирующее положение российского президента станет свершившимся фактом", - с ужасом констатирует Сорос.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Сорок не первым решил попугать Европу "сближением с Путиным". К примеру, об этом минувшей осенью немало писали европейские СМИ, особенно после того, кк в Болагрии и Молдавии на президентских выборах победили "пророссийские" кандидаты.

Правда.Ру, цитировала статью в издании Süddeutsche Zeitung, в котором отмечалось, что политические настроения в остальной Европе также меняются, и у Владимира Путина становится все больше друзей. Многие европейские политики считают, что необходимо преодолеть "блоковое мышление" и постепенно снимать санкции против Москвы.

Однако, по мнению журналиста издания Катрин Кальвайт, столь "оптимистичный пророссийский курс" опасен тем, что не учитывает "бесцеремонность Владимира Путина" и не берёт в расчёт страхи восточных европейцев, которые считают себя "жертвами Кремля".

Ранее эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor сообщали, что в 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

Как пишут авторы статьи, за последний год в едином фронте стран Запада против России "наметились трещины". Июньский референдум в Великобритании стал проявлением глубоких внутренних противоречий внутри Евросоюза, а избрание Дональда Трампа президентом США знаменует перелом в отношениях Москвы и Вашингтона.

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