Китайские военные самолеты заставили Японию поднять в воздух истребители

Сегодня воздушные силы самообороны Японии из-за пролета над Японским морем восьми военных самолетов КНР вынуждены были поднять в воздух свои истребители.

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По словам представителя Объединенного комитет начальников штабов сил самообороны, шесть бомбардировщиков H-6, самолет-разведчик Y-8 и многоцелевой транспортный самолет Y-9 пролетели со стороны Восточно-Китайского моря в небе над Корейским проливом и Японским морем, а затем вернулись в обратном направлении. Нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было.

В декабре прошлого года японские истребители, поднятые на перехват, сблизились с китайскими самолетами над Тихим океаном и отстрелили тепловые ловушки. Министерство обороны КНР квалифицировало действия японских пилотов как опасные и сделало представление Токио.

Японская сторона, в свою очередь, выразила протест Китаю в связи с этим инцидентом, после чего Пекин заявил, что правительству Японии следует не допускать нарушения правил безопасности в воздушном пространстве.

Как сообщала Правда.Ру, в ноябре китайские военные самолеты, среди которых были истребители Су-30 и стратегические бомбардировщики H-6, вплотную приблизились к южной префектуре Окинава. Япония встретила "гостей" истребителями.

Токио в очередной раз вынужден был выразить протест Пекину. "Такие инциденты негативно сказываются на японско-китайских отношениях, мы выразили решительный протест", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Всего, по сообщению Министерства обороны Японии, в период с апреля по сентябрь этого года японские истребители 407 раз поднимались в воздух для перехвата самолетов КНР. Основная часть вылетов осуществлялась в район островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Напомним, в середине декабря официальный представитель Минобороны Китая Ян Юйцзюнь сообщил о том, что японской стороне сделано предупреждение из-за инцидента с истребителями над Тихим океаном, когда Воздушные силы самообороны Японии приблизились к самолётам ВВС КНР и помешали тренировочному полёту.

По словам Яна Юйцзюня, китайские летчики произвели необходимые ответные манёвры и продолжили тренировочный полёт. "КНР выражает по данному поводу серьёзную обеспокоенность и делает строгое представление японской стороне", - заявил он.

Напомним, ранее власти Японии заявили о нарушении военным кораблем КНР территориальных вод страны. По данным военного ведомства, корабль зафиксирован в районе южных островов патрульным самолётом.

Разведывательный военный корабль КНР вошёл в территориальные воды Японии без предупреждения и без полученного разрешения.