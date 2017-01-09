О том, какие находки были сделаны на месте крушения малайзийского Boeing на Донбассе, рассказал голландский журналист Микель Спеккерс.
По его словам, в Голландию он привез одну сумку, где была, возможно, человеческая кость и обломки МН17, чтобы провести своё расследование. Мужчину задержала местная полиция. Как отметили в прокуратуре Нидерландов, "сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками", будут исследованы в самое ближайшее время.
О сложившейся ситуации у журналиста узнало издание Life.
"Я нашёл обломки МН17 на месте крушения и некоторые кости. Я не уверен, что это была человеческая кость. Но я взял материал, который нашёл, чтобы сделать журналистское расследование в Нидерландах", - подтвердил Спеккерс.
Продолжить расследование Спеккерс хотел бы с российскими коллегами: "Я надеюсь на реакцию, ответ из России на ту историю, что случилась со мной. Я бы хотел поговорить с кем-то из российского парламента или с кем-либо из Министерства иностранных дел. Это отлично, если бы они ответили на моё обращение, - добавил журналист.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, вернувшихся из поездки на Донбасс голландских журналистов Стефана Бэка и Майкла Спэккэрса в Амстердаме встречала полиция Нидерландов, представители которой конфисковали все собранные на юго-востоке Украины материалы.
Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели на Донбассе восемь дней. Приехали они сюда для того, чтобы провести серию интервью с местными жителями, которые и показали им место катастрофы авиалайнера. По словам журналистов, их поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.
В опубликованном голландскими СМИ комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".
В беседе с Pravda.Ru голландская журналистка, которая 2 мая 2014 года работала в Одессе, Соня ван ден Энде сказала:
- Это плохо, что они были арестованы в аэропорту, все их материалы были конфискованы местными властями, теперь дело уже в министерстве. Они сделали много интервью, нашли материалы, такие как ноутбуки и т. д., все ушло. Это ужасно, государство совершенно очевидно не хочет, чтоб мы знали что происходит.
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