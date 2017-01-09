В Кремле рассказали, когда встретятся Путин и Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, когда в Кремле ожидают встречу Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, планы будут верстать уже после того, как избранный президент станет действующим.

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На вопрос о том, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь для Москвы "нет никакой принципиальной разницы".

"Понятно, что, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно — с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на высшем уровне являются предметом очень тщательной подготовки", — цитирует его РИА Новости.

Возможная будущая встреча президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа потребует тщательной подготовки, учитывая текущее состояние двусторонних отношений России и США, также отметил Песков. Он подчеркнул, что в период новогодних праздников конкретной работы не велось.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент. Однако, по его словам, более целесообразно сначала дать ему возможность сформировать администрацию и вступить в должность, передает РИА Новости.

Также перед праздниками стало известно о письме Путина к Трампу. В письме российский лидер поздравил американского коллегу с Рождеством и Новым годом. Как рассказали в штабе Трампа, также Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и США предпримут конструктивные шаги для восстановления двусторонних отношений и выведут сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень.

Как сообщала Правда.Ру, в Москву в конце года приезжал советник миллиардера Картер Пейдж. Аналитики тогда говорили, что его визит — очередной шаг к подготовке встречи на высшем уровне Дональда Трампа и Владимира Путина.

А позже стало известно, что организовать встречу лидеров РФ и США готова Финляндия. Финны хотят провести на своей территории встречу Путина и Трампа после того, как Хельсинки заступит на пост председателя Арктического совета. Финляндия готова организовать саммит, если позволит внешнеполитическая конъюнктура. "Возможно, что саммит пройдёт в Финляндии в юбилейный год независимости нашей страны — 2017, — заявил Хяркёнен. — Президент Ниинистё уже высказывался в пользу этого".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в рамках визита в США или РФ, так и в третьей стране.

"Президентам решать. Это их в полном смысле слова прерогатива. Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Все те варианты, о которых вы сказали, конечно, возможны", — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна".

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