Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Властям Нидерландов не нужна правда о крушении MH-17 над Донбассом

Мир

Вернувшихся из поездки на Донбасс голландских журналистов Стефана Бэка и Майкла Спэккэрса в Амстердаме встречала полиция Нидерландов, представители которой конфисковали все собранные на юго-востоке Украины материалы.

357880.jpeg
Фото: AP

Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели на Донбассе восемь дней. Приехали они сюда для того, чтобы провести серию интервью с местными жителями, которые и показали им место катастрофы авиалайнера. По словам журналистов, их поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.

В опубликованном голландскими СМИ комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила председателя организации «Global Rights of Peacefull People» в Нидерландах, координатора движения "Бессмертный полк" в Амстердаме Никиту Ананьева.

— Странная история произошла с голландскими журналистами, которые съездили на Донбасс, провели расследование на месте гибели MH-17, набрали кучу интервью местных и нашли кучу обломков. Что это за расследование?

—  Эти журналисты поехали проводить расследование Ведь родственники жертв катастрофы требуют объективной информации — они не удовлетворены тем, что предоставляет официальная нидерландская сторона. И я предполагаю, что на Донбасс журналисты поехали сами, по собственной инициативе.

— Какие перспективы у  этого дела? Это халатность работы прокуратуры Нидерландов, или намеренные действия?

— Это вряд ли может быть халатностью. Я думаю, что просто так такого не бывает, чтобы людей вычисляли и в аэропорту снимали.

— Все будет  дальше замалчиваться, и вряд ли полная информация станет достоянием общественности?

— Скорее всего, да. Наверное, они как-то попытаются объяснить народу Нидерландов в определенный момент,  как могло бы произойти, если бы журналисты вернулись с Донбасса целыми, и сами обратились в центральный нидерландские СМИ.

С аналогичными вопросами Pravda.Ru обратилась и  к голландской журналистке, которая 2 мая 2014 года работала в Одессе, Соне ван ден Энде:

— Это плохо, что они были арестованы в аэропорту, все их материалы были конфискованы местными властями, теперь дело уже в министерстве. Они сделали много интервью, нашли материалы, такие как ноутбуки и т. д., все ушло. Это ужасно, государство совершенно очевидно не хочет, чтоб мы знали что происходит. 

— То есть, все будет замалчиваться и дальше?

— Да, совершенно верно. Я поддерживаю связь с этими двумя журналистами. Они ездили по Донбассу на протяжении двух недель, были в Луганске и Донецке. Они собрали множество информации, но теперь все потеряно. Это ужасно. Они собрали очень много материалов.

Голландское правительство не хочет, чтобы граждане Нидерландов знали что происходит на самом деле, потому что они пообещали, что все будет хорошо через год, что они все выяснят. А люди здесь понимают, что ничего не прояснилось, это ужасно.

— Это расследование было проведено по их собственной инициативе?

— Да, они здесь работают в местной газете. Это независимое журналистское расследование. Они поехали туда в поисках правды для многих людей, семей пострадавших. Они хотели выяснить все наверняка, потому что дело затянулось.

— Есть шанс, что материалы все-таки увидят свет и будут учтены?

— Мы надеемся. В марте будут выборы и мы продолжим давить на правительство, чтобы материалы были обнародованы. Нужно подождать пару месяцев, но мы продолжаем давить на них. На данный момент - нет, они их просто так не отдадут. Но, я надеюсь, что через 2-3 месяца дело разрешится.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Гибель Boeing MH17: о чем молчит следствие
Темы Нидерланды Никита Ананьев Соня ван ден Энде
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Прошлое
Древние люди и оружие массового поражения
Практика
В Рыбинске дают зеленый свет социально полезному бизнесу
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Читательский топ
Определен идеальный возраст для первого секса
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Названы самые сексуальные женщины России
Помощница Трампа рассекретила будущие меры против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Определен идеальный возраст для первого секса

Ученые из США выяснили, что лучшим возрастом для первой сексуальной связи являются 18-19 лет.

Определен идеальный возраст для первого секса
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Общество
Названы самые сексуальные женщины России
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию
Мир
Найденное в Алеппо болгарское оружие на самом деле российское - экс-министр обороны Болгарии
Мир
Кибератаки на Клинтон: Джон Макафи рассказал, почему Россия ни при чем
Наука и техника
Опубликован список великих российских открытий за 20 лет

Журналисты вместе с экспертами составили список наиболее важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными.

Опубликован список великих российских открытий за 20 лет
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов Юрий Носовский Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала Юрий Носовский Андрей Соколов Голубь на "великой шахматной доске" Андрей Соколов
Комментарии
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц
владимир буканов Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Elena Agaeva Помощница Трампа рассекретила будущие меры против России
Google_103030123496068378230 СМИ: Американцы призвали Украину не использовать "даунские" ленточки
владимир буканов Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
irinaprozorowa1 Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Flamma Ros "Белые лебеди" напоминают Западу о мощи России
Игорь Котов(Facebook) Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц
Добрый Человек))) Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Добрый Человек))) На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?