Властям Нидерландов не нужна правда о крушении MH-17 над Донбассом

Вернувшихся из поездки на Донбасс голландских журналистов Стефана Бэка и Майкла Спэккэрса в Амстердаме встречала полиция Нидерландов, представители которой конфисковали все собранные на юго-востоке Украины материалы.

Фото: AP

Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели на Донбассе восемь дней. Приехали они сюда для того, чтобы провести серию интервью с местными жителями, которые и показали им место катастрофы авиалайнера. По словам журналистов, их поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.

В опубликованном голландскими СМИ комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила председателя организации «Global Rights of Peacefull People» в Нидерландах, координатора движения "Бессмертный полк" в Амстердаме Никиту Ананьева.

— Странная история произошла с голландскими журналистами, которые съездили на Донбасс, провели расследование на месте гибели MH-17, набрали кучу интервью местных и нашли кучу обломков. Что это за расследование?

— Эти журналисты поехали проводить расследование Ведь родственники жертв катастрофы требуют объективной информации — они не удовлетворены тем, что предоставляет официальная нидерландская сторона. И я предполагаю, что на Донбасс журналисты поехали сами, по собственной инициативе.

— Какие перспективы у этого дела? Это халатность работы прокуратуры Нидерландов, или намеренные действия?

— Это вряд ли может быть халатностью. Я думаю, что просто так такого не бывает, чтобы людей вычисляли и в аэропорту снимали.

— Все будет дальше замалчиваться, и вряд ли полная информация станет достоянием общественности?

— Скорее всего, да. Наверное, они как-то попытаются объяснить народу Нидерландов в определенный момент, как могло бы произойти, если бы журналисты вернулись с Донбасса целыми, и сами обратились в центральный нидерландские СМИ.

С аналогичными вопросами Pravda.Ru обратилась и к голландской журналистке, которая 2 мая 2014 года работала в Одессе, Соне ван ден Энде:

— Это плохо, что они были арестованы в аэропорту, все их материалы были конфискованы местными властями, теперь дело уже в министерстве. Они сделали много интервью, нашли материалы, такие как ноутбуки и т. д., все ушло. Это ужасно, государство совершенно очевидно не хочет, чтоб мы знали что происходит.

— То есть, все будет замалчиваться и дальше?

— Да, совершенно верно. Я поддерживаю связь с этими двумя журналистами. Они ездили по Донбассу на протяжении двух недель, были в Луганске и Донецке. Они собрали множество информации, но теперь все потеряно. Это ужасно. Они собрали очень много материалов.

Голландское правительство не хочет, чтобы граждане Нидерландов знали что происходит на самом деле, потому что они пообещали, что все будет хорошо через год, что они все выяснят. А люди здесь понимают, что ничего не прояснилось, это ужасно.

— Это расследование было проведено по их собственной инициативе?

— Да, они здесь работают в местной газете. Это независимое журналистское расследование. Они поехали туда в поисках правды для многих людей, семей пострадавших. Они хотели выяснить все наверняка, потому что дело затянулось.

— Есть шанс, что материалы все-таки увидят свет и будут учтены?

— Мы надеемся. В марте будут выборы и мы продолжим давить на правительство, чтобы материалы были обнародованы. Нужно подождать пару месяцев, но мы продолжаем давить на них. На данный момент - нет, они их просто так не отдадут. Но, я надеюсь, что через 2-3 месяца дело разрешится.

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