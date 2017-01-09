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Источник Правда.Ру

Париж готов к разрыву с НАТО?

Мир

Лидер французских левых и кандидат на предстоящих президентских выборах Жан-Люк Меланшон намерен вывести Францию из состава НАТО в случае избрания на пост главы государства. Об этом политик заявил в понедельник в эфире телеканала BFM-TV. Он отметил, что не хочет участвовать в военных кампаниях, навязываемых Соединенными Штатами.

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Фото: AP

Сможет ли Франция разорвать отношения с НАТО и последуют ли за ней другие страны, Правда.Ру спросила у ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова.

— Насколько реален выход Франции из НАТО?

— Меланшон — это малозначительная фигура, и ничего он там не займет, никаких позиций. "Левая партия" — это партия малоизвестная, и что толку, что он там заявляет. Сейчас основная борьба будет на правом секторе политического спектра, и Россия заинтересована, чтобы Марин Ле Пен победила. Левые же сейчас могут все что угодно говорить. У них сейчас особого влияния в Европе нет, потому что они себя дискредитировали сотрудничеством с социалистами, которые фактически проводили гадкую политику по заселению Европы мигрантами.

— Ле Пен не станет поднимать такой вопрос?

— Она уже подняла. Она по поводу ЕС будет проводить референдум и хочет выйти из НАТО. У Франции уже был такой прецедент, когда она выходила из военной организации НАТО.

— Ещё в каких странах-членах Альянса есть подобные тенденции?

— Отдельные партии в различных странах поднимают вопрос о выходе из НАТО, но не слышал, чтобы какие-то серьезные политические силы в тех или иных странах поднимали этот вопрос. То есть это все делается лицами маргинального свойства, не имеющими перспектив на взятие власти. Даже в тех странах, где приходят условно пророссийские политики, как, например, в Болгарии недавно — мы видим, что выходить из НАТО они не планируют. Хотя Турция имеет шанс выйти из НАТО, но турки ведут торговлю. Эрдоган хочет от Запада что-то получать, а не быть только их марионеткой. Поэтому он регулярно грозит выходом из НАТО, но потом свои слова берет обратно.

Справка

Жан-Люк Меланшон — министр профессионального образования Франции в правительстве Лионеля Жоспена с 2000 по 2002 год. Член Сената Франции от департамента Эсон (1986-2000; 2004-2010). Депутат Европейского парламента с 2009 года (фракция Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера). Один из создателей и председателей "Левой партии". Набрал 11,13% голосов на предыдущих президентских выборах 2012 года. Сейчас он входит в пятерку лидеров опросов общественного мнения среди жителей Франции.

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Темы НАТО Франция Михаил Александров
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