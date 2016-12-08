Запад готовит СМИ для свержения Лукашенко

520 тысяч долларов - таков размер гранта, который выделяет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США на подготовку так называемых белорусских "независимых журналистов". Соответствующий конкурс уже объявлен среди некоммерческих организаций.

Претенденты на освоение гранта должны до 16 января 2017 года представить проект взаимодействия с независимыми белорусскими журналистами, который поможет привлечь больше читателей к альтернативным медиа, вещающим как на белорусском, так и на русском языке.

Таким образом господа из госдепа пытаются "расширить доступ граждан Белоруссии к объективной", на их взгляд, информации о внутренних и глобальных вопросах общественной важности, а также повысить способность местных независимых СМИ привлекать больше читателей». Такое задание содержится в условиях для претендентов.

Представители НКО, выигравших право на получение гранта, должны будут на специального организованных тренингам обучать местных журналистов и редакторов, как писать новости, проводить расследования и пользоваться техникой. Кроме того, им объяснят, как анализировать и производить мультимедийный контент в соответствии с "международными стандартами журналистики".

Учитывая, что речь идет о профессиональных журналистах, надо полагать, что учить их будут писать "правильные новости", необходимые кураторам этого проекта.

Чтобы обучаться по грантовой программе было интереснее, госдеп США не только готов обеспечить белорусским журналистам "комфортные условия труда", но и выдаст денежное вознаграждение. Будут обеспечены представители СМИ необходимой помощью психологов и юристов.

И все это - забота о "профессиональном развитии независимых журналистов Белоруссии".

Просто натаскать журналистов - этого мало. Поэтому некоторую часть от гранта госдеп предлагает передать в бюджет белорусских СМИ для более плотного "взаимодействия с аудиторией" в освещении "важных для общества тем".

Все поездки, лекции, тренинги и расходы распланирует непосредственно госдеп США.

Интересен один из пунктов техзадания к разыгрываемому гранту: проект должен привести к быстрым и долгосрочным реформам в Белоруссии. То есть, американские власти упрямо следуют выбранным курсом вмешательства во внутренние дела других стран. Это подтверждается финансовой поддержкой, которую американское правительство успело выделить в 2016 году: $5 млн на поддержку СМИ в Боснии и Герцеговине, $6 млн - на похожий проект в Шри-Ланке, который планируется реализовать в течение четырёх лет, и $700 тыс. - для сотрудничества с журналистами в Бангладеш.

Решение о финансировании развития медиасектора Молдавии в размере $6 млн госдеп принял в сентябре 2016 года, а в 2010 года такая же сумма была выделена на трёхлетний проект "Укрепление независимых СМИ Палестины", цель которого - помочь правительству получить от граждан поддержку с помощью медиа.

К чему привело такое финансирование на Украине, хорошо известно. И вкладывать их в украинские медиа и различные молодежные организации госдеп начала за несколько лет до "майдана" и насильственной смены власти в Киеве.

Можно вспомнить и размеры этой "помощи" - украинские НКО получили от Национального фонда демократии США (National Endowment for Democracy, NED) почти $14 миллионов. В результате мир увидел массовые протесты в украинской столице и свержение Януковича.

Одним из претендентов на получение гранта от гостепа для "дрессировки" белосских СМИ также считается вышеупомянутый NED, который еще два года назад спонсировал белорусские оппозиционные СМИ и общественные организации перед президентскими выборами.

Согласно отчету, который опубликован на сайте этой организации, для поддержки "справедливых выборов в Белоруссии" были выпушены календари и книги, в которых содержались программа вещания международных СМИ в Белоруссии, а также описание предвыборных кампаний оппозиции на президентских выборах в 2015 году, на которых 83% жителей поддержали действующего лидера Александра Лукашенко.

$250 тыс. фонд потратил на уроки для представителей политических партий. Им рассказывали, как вести онлайн-консультации и общаться с избирателями. Почти такая же сумма была выделена, чтобы обеспечить безопасность независимым издательствам, чьи возможности продолжать работу, по мнению сотрудников фонда, находились под угрозой.

Стоит сказать, что в Белоруссии "при режиме Лукашенко", вполне благополучно существуют оппозиционные СМИ - и печатные, и интернет-издания, и радио. Никто не запрещает деятельность, скажем, "Радио Свобода", которое финансирует Конгресс США через Совет управляющих по вопросам вещания.

При этом на сайте "Свободы" утверждает, что журналисты радиостанции "работают в опасных условиях, подвергают преследованиям и угрозам физического устранения".

Однако это не мешает другому информагентству - Euroradio.FM, партнёром которого является Агентство США по международному развитию (USAID), - публиковать на страницах интернет-портала статьи, посвящённые деятельности правительственной оппозиции, и фоторепортажи, например, с оппозиционной акции в центре Минска против продления срока службы президента, а также против творческого вечера российского журналиста Владимира Соловьёва.

Совершенно спокойно продолжают публиковать свои материалы известные оппозиционные издания "Хартия 97" и "Наша нива". И также пишут в своих статьях о "непросвещенном и циничном диктаторском режиме Лукашенко", который "позорит Белоруссию в центре Европы".

Правда.Ру, неоднократно писала о том, что российские оппозиционные СМИ, которые благополучно продолжают свою деятельность "постоянно страдая от режима", тоже подпитываются госдепом через различные фонды. Достаточно вспомнить о том, что в прошлом году

Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG) просил $751,5 млн на противостояние России и борьбу с ИГ. И это притом, что сам BBG, по словам Виктории Нуланд, "выделил 22,6 миллиона долларов на программы на русском языке, это на 104% больше, чем расходы во время Майдана, или на 49% больше, чем в 2014 финансовом году". Помимо этого, на "противостояние российской пропаганде" дополнительное финансирование выделил и госдеп: еще 23,2 миллиона долларов.

Помимо этого расширяются и программы радиостанций "Голос Америки" и "Свободная Европа", целевой аудиторией которых являются как российские, так и украинские русскоязычные жители. Конгресс США выделил дополнительно еще 10 миллионов долларов для поддержки русскоязычных СМИ и в странах Восточной Европы.

Работают на "сопротивлению режиму" в России американцы просто не покладая рук. И даже нередко делают это не просто через оппозиционные СМИ, покупая их на корню, а открыто, как это продемонстрировал не так давно глава NED Карл Гершман, призвав правительство своей страны свергнуть Владимира Путина. "Российские либералы не были достаточно сильными, чтобы остановить его. США могут сдержать и устранить эту угрозу. Вопрос лишь в том, соберемся ли мы с духом, чтобы сделать это".