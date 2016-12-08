Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Запад готовит СМИ для свержения Лукашенко

Мир

520 тысяч долларов - таков размер гранта, который выделяет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США на подготовку так называемых белорусских "независимых журналистов". Соответствующий конкурс уже объявлен среди некоммерческих организаций.

356485.jpeg

Претенденты на освоение гранта должны до 16 января 2017 года представить проект взаимодействия с независимыми белорусскими журналистами, который поможет привлечь больше читателей к альтернативным медиа, вещающим как на белорусском, так и на русском языке.

Таким образом господа из госдепа пытаются "расширить доступ граждан Белоруссии к объективной", на их взгляд, информации о внутренних и глобальных вопросах общественной важности, а также повысить способность местных независимых СМИ привлекать больше читателей». Такое задание содержится в условиях для претендентов.

Представители НКО, выигравших право на получение гранта, должны будут на специального организованных тренингам обучать местных журналистов и редакторов, как писать новости, проводить расследования и пользоваться техникой. Кроме того, им объяснят, как анализировать и производить мультимедийный контент в соответствии с "международными стандартами журналистики".

Учитывая, что речь идет о профессиональных журналистах, надо полагать, что учить их будут писать "правильные новости", необходимые кураторам этого проекта.

Чтобы обучаться по грантовой программе было интереснее, госдеп США не только готов обеспечить белорусским журналистам "комфортные условия труда", но и выдаст денежное вознаграждение. Будут обеспечены представители СМИ необходимой помощью психологов и юристов.

И все это  - забота о "профессиональном развитии независимых журналистов Белоруссии".

Просто натаскать журналистов - этого мало. Поэтому некоторую часть от гранта госдеп предлагает передать в бюджет белорусских СМИ для более  плотного "взаимодействия с аудиторией" в освещении "важных для общества тем".

Все поездки, лекции, тренинги и расходы распланирует непосредственно госдеп США. 

Интересен один из пунктов техзадания к разыгрываемому гранту: проект должен привести к быстрым и долгосрочным реформам в Белоруссии. То есть, американские власти упрямо следуют выбранным курсом вмешательства во внутренние дела других стран. Это подтверждается финансовой поддержкой, которую американское правительство успело выделить в 2016 году: $5 млн на поддержку СМИ в Боснии и Герцеговине, $6 млн - на похожий проект в Шри-Ланке, который планируется реализовать в течение четырёх лет, и $700 тыс. - для сотрудничества с журналистами в Бангладеш.

Решение о финансировании развития медиасектора Молдавии в размере $6 млн госдеп принял в сентябре 2016 года, а в 2010 года такая же сумма была выделена на  трёхлетний проект "Укрепление независимых СМИ Палестины", цель которого - помочь правительству получить от граждан поддержку с помощью медиа.

К чему привело такое финансирование на Украине, хорошо известно. И вкладывать их в украинские медиа и различные молодежные организации госдеп начала за несколько лет до "майдана" и насильственной смены власти в Киеве.

Можно вспомнить и размеры этой "помощи" - украинские НКО получили от Национального фонда демократии США (National Endowment for Democracy, NED)  почти $14 миллионов. В результате мир увидел массовые протесты в украинской столице и свержение Януковича.

Одним из претендентов на получение гранта от гостепа для "дрессировки" белосских СМИ также считается вышеупомянутый NED, который еще два года назад спонсировал белорусские оппозиционные СМИ и общественные организации перед президентскими выборами.

Согласно отчету, который опубликован на сайте этой организации, для поддержки "справедливых выборов в Белоруссии" были выпушены календари и книги, в которых содержались программа вещания международных СМИ в Белоруссии, а также описание предвыборных кампаний оппозиции на президентских выборах в 2015 году, на которых 83% жителей поддержали действующего лидера Александра Лукашенко.

$250 тыс. фонд потратил на уроки для представителей политических партий. Им рассказывали, как вести онлайн-консультации и общаться с избирателями. Почти такая же сумма была выделена, чтобы обеспечить безопасность независимым издательствам, чьи возможности продолжать работу, по мнению сотрудников фонда, находились под угрозой.

Стоит сказать, что в Белоруссии "при режиме Лукашенко", вполне благополучно существуют оппозиционные СМИ - и печатные, и интернет-издания, и радио. Никто не запрещает деятельность, скажем, "Радио Свобода", которое финансирует Конгресс США через Совет управляющих по вопросам вещания.

При этом на сайте "Свободы" утверждает, что журналисты радиостанции "работают в опасных условиях, подвергают преследованиям и угрозам физического устранения".

Однако это не мешает другому информагентству - Euroradio.FM, партнёром которого является Агентство США по международному развитию (USAID), - публиковать на страницах интернет-портала статьи, посвящённые деятельности правительственной оппозиции, и фоторепортажи, например, с оппозиционной акции в центре Минска против продления срока службы президента, а также против творческого вечера российского журналиста Владимира Соловьёва.

Совершенно спокойно продолжают публиковать свои материалы известные оппозиционные издания "Хартия 97" и "Наша нива". И также пишут в своих статьях о "непросвещенном и циничном диктаторском режиме Лукашенко", который "позорит Белоруссию в центре Европы".

Правда.Ру, неоднократно писала о том, что российские оппозиционные СМИ, которые благополучно продолжают свою деятельность "постоянно страдая от режима", тоже подпитываются госдепом через различные фонды. Достаточно вспомнить о том, что в прошлом году 

Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG) просил $751,5 млн на противостояние России и борьбу с ИГ. И это притом, что сам BBG, по словам Виктории Нуланд, "выделил 22,6 миллиона долларов на программы на русском языке, это на 104% больше, чем расходы во время Майдана, или на 49% больше, чем в 2014 финансовом году". Помимо этого, на "противостояние российской пропаганде" дополнительное финансирование выделил и госдеп: еще 23,2 миллиона долларов.

Помимо этого расширяются и программы радиостанций "Голос Америки" и "Свободная Европа", целевой аудиторией которых являются как российские, так и украинские русскоязычные жители. Конгресс США выделил дополнительно еще 10 миллионов долларов для поддержки русскоязычных СМИ и в странах Восточной Европы.

Работают на "сопротивлению режиму" в России американцы просто не покладая рук. И даже нередко делают это не просто через оппозиционные СМИ, покупая их на корню, а открыто, как это продемонстрировал не так давно глава NED Карл Гершман,  призвав правительство своей страны свергнуть Владимира Путина. "Российские либералы не были достаточно сильными, чтобы остановить его. США могут сдержать и устранить эту угрозу. Вопрос лишь в том, соберемся ли мы с духом, чтобы сделать это".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы гранты белорусским СМИ госдепартамент США
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Десять причин позавтракать
Здоровье
Десять причин позавтракать
Девять самых сильных продуктов
Красота
Девять самых сильных продуктов
Комментарии
Актуальная аналитика
Магас
Власти Ингушетии и России активируют развитие республики
Практика
Герои: "Никто, кроме нас!"
Власть
Четверть века без Союза: К юбилею Беловежских соглашений
Читательский топ
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

Ожидается, что в 2017 году президент Украины сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Происшествия
Fakt: Правительство Польши снова могло погибнуть в авиакатастрофе
Происшествия
Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков

Эксперт Pravda.Ru рассказал, какие действия предпримет Минобороны РФ в ответ на удар по военному госпиталю в Алеппо.

Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
США и Канада
Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Криминал
Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Украина
Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Россия
Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну

Известный телеведущий рассказал Pravda.Ru, что его больше всего поразило во время работы над фильмом "Россия Владимира Путина".

Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Ближний Восток
Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
Общество
Скандал: Якутский трезвенник выиграл "Человека года" и получил бутылку водки
Общество
Историк объяснил, почему россияне мечтают вернуться в СССР
Игорь Буккер Герои: "Никто, кроме нас!" Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) В Германии сформировался культ личности Меркель Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский ТЕРН взлетает строго вертикально Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Михаил Сафонов(Mail.Ru) МОК: России по-прежнему запрещено проводить международные соревнования
Геннадий Фомкин Болгария в вопросе газа переросла свой мазохизм?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Власти Германии не хотят расследования "педофильского эксперимента"
A M(Mail.Ru) Среда мигрантов превращается в клоаку
Вячеслав Кононов Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Геннадий Фомкин Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию
A M(Mail.Ru) Среда мигрантов превращается в клоаку
A M(Mail.Ru) Водитель-таджик бросил людей подо льдом
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
paratova80 Либералы решили вызвать дух КСО
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?