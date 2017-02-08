Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России

Спецслужбы Украины разрабатывали план проникновения в политические и оборонные структуры России еще до президентства Виктора Януковича. Это признал бывший глава украинской разведки Николай Маломуж.

В интервью "112.UA" кадровый разведчик рассказал, что была разработана концепция работы по РФ по проникновению в их и политические, и оборонительные структуры и определение геополитики по Украине. "Тогда (во время президентства Виктора Ющенко - прим. ред.), соответственно, и был уровень защиты Украины большой. Мы не потеряли Крым, мы не допустили, в свое время, войны, мы не допустили явных приоритетов России в отношении Украины", - заявил он.

Также он сказал, что украинские разведчики с 2005 по 2010 год отработали всю модель и агентурной, и технической разведки и эффективно владели ситуацией по России.

"При Януковиче работа по РФ была практически прекращена", - заявил бывший глава украинской разведки, добавив, что тогда была принята другая установка: "Россия - дружественная страна". По мнению Маломужа, "это был провал".

"Мы должны были с позиции разведки вести постоянную глубокую работу по любой стране, а тем более по РФ", - добавил Маломуж.

В беседе была затронута и тема Романа Сущенко, который задержан в России по подозрению в осуществлении разведывательной деятельности. Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, в Москве он собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства"

На прямой вопрос ведущего "а не был ли он разведчиком", Маломуж ответил уклончиво: "Прежде всего он журналист, и выполнял редакционное задание. Возможно, он способствовал нашим спецслужбам, в первую очередь разведке, соответственно это закрытая информация, которая не может быть обнародована".

По утверждению экс-главы разведки Украины, задержание Сущенко - "это просчет российских спецслужб", настаивая на том, что Россия "задержала простого журналиста".

Николай Маломуж - кадровый разведчик, возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год при президенте Викторе Ющенко. После прихода к власти Януковича был уволен с этой должности. В советское время Маломуж работал в Комитете государственной безопасности.

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