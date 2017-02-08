Верховная рада: депутаты устроили саботаж

Утреннее заседание украинского парламента было сорвано: депутатов в зале явно не хватало для проведения голосования: регистрацию прошли только 198 человек. Поэтому спикер Рады Андрей Парубий вынужден был заседание закрыть.

Фото: AP

"Недостаточное количество для проведения результативных голосований. Утреннее заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым", — сказал Парубий.

Он призвал народных избранников прийти завтра в 10:00 утра для продолжения голосования, пожелал плодотворной работы в комитетах и попросил провести во всех фракциях заседание на предмет дисциплины и на предмет наличия депутатов в зале.

Как мы помним, народные депутаты Украины не только самые "дисциплинированные", но даже смогли занять первое место международном сайте, который показывает драки в парламенте. Об этом рассказал спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время рабочей встречи "Диалоги по вопросам парламентской этики" с участием главы миссии Европарламента по оценке потребностей Верховной рады Пэт Кокс.

По словам Парубия, "скандалы для украинского парламента не являются диковинкой". Также он отметил, что конфликты в сессионном зале имеют разный характер. Спикер сообщил, что до Майдана много противостояний в парламенте было связано с борьбой за существование украинского государства - в частности, когда "принимались Харьковские соглашения, когда пытались уничтожить украинский язык".

О причинах все увеличивающего количества парламентских драк Парубий распространяться не стал.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от депутатов Оппозиционного блока выступать с трибуны исключительно по-украински, прервав выступление представительницы Оппозиционного блока Наталии Королевской, обсуждавшей законопроект о пенсиях на русском языке.

Член Оппозиционного блока Александр Долженков выступил против ограничений, связанных с русским языком, и снова заговорил на нем с трибуны, после чего Парубий предложил ему "не делать конфликта там, где его нет". "Есть единственный государственный язык в Украине — это украинский", — отметил он.

Позже спикер Рады подчеркнул, что в парламенте можно выступать на другом языке, если перевод выступления на государственный язык обеспечивает аппарат парламента, но в настоящий момент для этого "нет механизма".

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