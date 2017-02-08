Желающим попасть в Америку придется раскрыть свои пароли в соцсетях

Хочешь получить визу на въезд в США - предоставь сначала пароли к аккаунтам в соцсетях. Такое требование, возможно, скоро будут предъявлять к иностранным гражданам в американских посольствах, сообщают местные СМИ ссылаясь на заявление министра внутренней безопасности страны Джона Келли.

Фото: AP

По его словам, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США.

"Если они въезжают (в США - ред.) мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", - заявил Д.Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

Он подчеркнул, что подобное решение пока не принято, однако более жесткие проверки будут реализованы, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.

Как ранее сообщала Правда.Ру, администрация президента США Дональда Трампа может обязать въезжающих в страну иностранных граждан сообщать о посещенных интернет-сайтах, социальных сетях, а также о сохраненных телефонных номерах. Если иностранец не предоставит эту информацию, ему могут отказать во въезде в США. Сейчас эта идея находится в стадии предварительного обсуждения.

Отметим, российские оппозиционеры, несмотря на то, что любят ездить в США, очень мрачно оценивают перспективы президентства Дональда Трампа и не стесняются высказывать свое мнение в соцсетях.

Так, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов сравнил Трампа с Владимиром Путиным. "Намеренно смешивая мнимые и реальные проблемы Америки, он пытается выставить богатейшую страну мира бедной, полуразрушенной, заваленной ржавым хламом, с народом, который не может получить качественное образование и медицинскую помощь. Трамп, как и Путин когда-то, намерен играть на непонимании простым американцем всех сложностей внешней политики и долгосрочной цены принятия тех или иных решений", - цитирует Касьянова "НГ".

По мнению Григория Явлинского, политика Трампа в отношении России будет "гораздо тупее, жестче и резче, чем была бы у Клинтон". Основные надежды основатель "Яблока" также связывает с американской политической системой, которая "не позволит президенту особо разгуляться".

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