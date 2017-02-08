Сегодня Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о военном положении

Украинские власти вновь затронули крайне щекотливую тему: одновременно и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко заговорили о том, что необходимо в стране ввести военное положение. Конечно, это даст свои преимущества властям: в такое время можно не проводить выборы, запрещать деятельность политических партий, а у граждан можно беспрепятственно изымать имущество.

Пока это не более чем слова: к такому радикальному шагу власти не готовы, ведь это сразу лишит их любой возможности получать кредиты от МВФ. Почему же с Банковской снова слышатся разговоры о военном положении?

Пару дней спустя после обострения ситуации у Авдеевки Порошенко сделал заявление: "Если террористы перейдут линию столкновения, в тот же миг я подпишу указ о введении ВП и передам в парламент".

Юлия Тимошенко, подхватив этот тезис, его еще и усугубила, заявив о необходимости прекратить торговлю с Донецком. А дальше уже покатился снежный ком из радикальных заявлений: нардеп от БПП Ирина Луценко назвала условием "наступление по всем фронтам", ее коллега Борислав Розенблат пообещал проект закона о ВП уже к среде.

Напомним: военное положение подразумевает передачу власти военным администрациям (а не военно-гражданским, как на Донбассе), перевод экономики на военные рельсы (что сразу ударит по интересам большого бизнеса и олигархов). Также это лишит возможности граждан проводить собрания, свернет деятельность партий, будет введен комендантский час, ТВ и радио могут обязать снять с эфира развлекательные программы и транслировать текущие сообщения, скажем, каждые полчаса. И, конечно, могут отрубить Интернет и мобильную связь.

Политики говорят: чтобы было введено военное положение, нужно наличие фактической угрозы (вторжение вооруженных сил другого государства на территорию Украины или лишь угроза вторжения). Иное мнение у экс-главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко. "В данный момент необходимость отсутствует, ВСУ способны выполнять задачи на тактическом уровне, нельзя допускать, чтобы война переросла в широкомасштабную", — считает он.

Глубинный смысл введения ВП становится ясен, если вспомнить, что полгода назад политики также вовсю спекулировали на этой теме. В июле заявление исходило от секретаря Совбеза Александра Турчинова. "Ее используют в момент социально-экономического кризиса, при росте протестных настроений: "Будете "качать" — введем ВП, — пояснил украинским СМИ политолог Руслан Бортник. — Вместе с тем вводить его нельзя: Петр Порошенко — это не Пиночет или Ким Чен Ир, при поддержке ниже 10% он повторит судьбу ГКЧП; такой указ спровоцирует общество".

"По некоторым данным, концепция введения ограниченного военного положения уже давно прорабатывалась АП. Сейчас же речь может идти о банальном шантаже внешнеполитических партнеров: понимая, что придется идти на компромисс, Киев создает площадку для отступления, чтобы не уйти на некомфортные позиции, — пояснил политолог Михаил Павлив. — Это означает, что ВП введено не будет, но власть скажет: мы не пошли на это, хотя ситуация нас обязывала".

А вот заявление Юлии Тимошенко эксперты называют "политическим айкидо": для нее главное — не дать властям спекулировать на теме военного положения в одиночку, чтобы не пропадала такая выгодная для радикального электората тема.

Истинное положение дел раскрыл близкий к президенту нардеп Сергей Березенко: "Вводить нужно будет, только если будут события вроде наступления по всей линии фронта. Но это имеет свои плюсы и минусы. Нужно будет объявить войну (а мы ведь не объявим ее территориям, которые не считаем самостоятельным государством). Плюс имеем риск прекращения кредитования со стороны наших партнеров в МВФ".

В конечном счете, по словам Бортника, введение ВП сыграет на руку России, которая получит козырь в виде попытки срыва Киевом Минских соглашений. "Это угроза, но она невыполнима", — резюмировал он.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", по оценкам экспертов, Киев готовится к полноценной войне с Донбассом: наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня и применении конфликтующими сторонами реактивных систем залпового огня (РСЗО) и крупнокалиберной артиллерии. При этом военные эксперты предполагают, что наступать "в лоб" на Донецк ВСУ не будут, а основной удар они нанесут в малонаселенной местности к югу от Донецка — с тем, чтобы отсечь ДНР от Новоазовска, захватить военный аэродром в районе Тореза и дальше продвигаться в направлении Снежного и КПП "Краснопартизанск" на границе с РФ.

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