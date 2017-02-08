Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Украина: рокировка для Трампа?
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Евровидение" на Украине под угрозой из-за национального скандала

Мир

Продажа билетов на "Евровидение" отложена на неопределенный срок. Связано это с тем, что на Украине отменили результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов на песенный конкурс.  Об этом. сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

359271.jpeg

Заместитель гендиректора телерадиокомпании Павел Грицак заявил: «Мы не можем сказать, что согласны с этим решением». По его словам, проводятся консультации с Европейским вещательным союзом, без согласования с которым никакого решения не примут, сообщается на сайте телерадиокомпании. 

При этом Грицак выразил надежду, что билеты в продаже появятся в феврале.

Исполнительный продюсер «Евровидения» Йон Ола Сандзаявил, что «разочарован задержкой начала продажи билетов».

Билеты должны были начать продавать 6 февраля. Тендер выиграла компания Concert.ua, но другие участники торгов обжаловали это решение, передает ТАСС.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  в начале октября 2016 года Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу. Причинами такого решения также являются "бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу".

Даже дата объявления места проведения мероприятия на Украине переносилась несколько раз. Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал эту ситуацию позором. "Перенос объявления города, принимающего "Евровидение-2017"... Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца!!! Стыд и позор", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

"У Украины на повестке дня сейчас более серьезные проблемы, которые мешают стране приступить к организации конкурса. Они с собственной страной не могут ничего организовать, а провести международный конкурс - это большое усилие", - рассказал ранее Pravda. Ru российский журналист, телеведущий Петр Толстой.

В мае прошлого года министр финансов Украины Александр Данилюк предложил оценить финансовые возможности Украины на проведение "Евровидения-2017". По его мнению, от нецелесообразного проекта стоит отказаться, пока не поздно. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что средства на проведение "Евровидения-2017" страна будет просить у западных инвесторов. Украина надеется сильно не растрачивать государственный бюджет на проведение конкурса.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Как заработать
Русский Дальний Восток станет Диким Западом
Бизнес
Рейдерство в законе: как это происходит
Здоровье и профилактика
Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Рассекречен доклад ЦРУ: Где на Украине ждали вторжения США
Дмитрий Нерсесов Русский Дальний Восток станет Диким Западом Дмитрий Нерсесов Любовь Трофимова Рейдерство в законе: как это происходит Любовь Трофимова Юрий Носовский Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_367523819 Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Vladimir Prest (Prosvetov) Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
АЛЕКСАНДР РЕБРОВ Райкин объяснил свои слова о "некрофильской" России
Яков Гаврик Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Марина Еленина Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Spassky Kochan "Евровидение" на Украине под угрозой из-за национального скандала
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?