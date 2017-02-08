Продажа билетов на "Евровидение" отложена на неопределенный срок. Связано это с тем, что на Украине отменили результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов на песенный конкурс. Об этом. сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Заместитель гендиректора телерадиокомпании Павел Грицак заявил: «Мы не можем сказать, что согласны с этим решением». По его словам, проводятся консультации с Европейским вещательным союзом, без согласования с которым никакого решения не примут, сообщается на сайте телерадиокомпании.
При этом Грицак выразил надежду, что билеты в продаже появятся в феврале.
Исполнительный продюсер «Евровидения» Йон Ола Сандзаявил, что «разочарован задержкой начала продажи билетов».
Билеты должны были начать продавать 6 февраля. Тендер выиграла компания Concert.ua, но другие участники торгов обжаловали это решение, передает ТАСС.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале октября 2016 года Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидение" показал НТРК "красную карточку" из-за фактического срыва подготовки к конкурсу. Причинами такого решения также являются "бюрократия, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу".
Даже дата объявления места проведения мероприятия на Украине переносилась несколько раз. Мэр Днепропетровска Борис Филатов назвал эту ситуацию позором. "Перенос объявления города, принимающего "Евровидение-2017"... Вся страна потеряла почти два драгоценных месяца!!! Стыд и позор", - написал Филатов на своей странице в Facebook.
"У Украины на повестке дня сейчас более серьезные проблемы, которые мешают стране приступить к организации конкурса. Они с собственной страной не могут ничего организовать, а провести международный конкурс - это большое усилие", - рассказал ранее Pravda. Ru российский журналист, телеведущий Петр Толстой.
В мае прошлого года министр финансов Украины Александр Данилюк предложил оценить финансовые возможности Украины на проведение "Евровидения-2017". По его мнению, от нецелесообразного проекта стоит отказаться, пока не поздно. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что средства на проведение "Евровидения-2017" страна будет просить у западных инвесторов. Украина надеется сильно не растрачивать государственный бюджет на проведение конкурса.
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