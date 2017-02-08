Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Украина: рокировка для Трампа?
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Мир

Донбасс готовится к большой войне: киевские власти вот-вот начнут активные боевые действия. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве, Донецке и Луганске.

359268.jpeg
Фото: AP

Вчера вечером эту информацию уже озвучили официальные военные представители ЛНР и ДНР. Свои выводы они основывают на оперативных разведданных и выявленных многочисленных фактах масштабной переброски вооруженных формирований и крупной военной техники к линии разграничения.

В то же время наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня и применении конфликтующими сторонами реактивных систем залпового огня (РСЗО) и крупнокалиберной артиллерии. Нынешние "точечные" огневые дуэли по всей линии обороны ДНР и ЛНР — это наверняка лишь прелюдия к большой войне, которая может начаться в Донбассе в самое ближайшее время, считают эксперты и представители военного командования народных республик.

Пока огонь ведут единичные установки РСЗО и гаубичной артиллерии: их перебросили в больших масштабах к переднему краю. Военно-дипломатические источники вчера сообщили, что "из тыловых районов в зону соприкосновения с силами ополчения ДНР было переброшено не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО".

Предварительный анализ показывает, что это более 200 единиц орудий, имеющих калибр более 122 мм (в одном украинском артдивизионе, как правило, по штату состоят 24 орудия) и не менее 36 РСЗО типа "Град" или "Ураган". Для их обеспечения в период с 10 по 23 января Киев отправил в Донецк 16 эшелонов с боеприпасами. В эшелоне, как правило, 30-40 вагонов. В одном вагоне перевозится около 800 снарядов для 122-мм гаубиц и чуть меньше для расчетов РСЗО.

Можно предположить, что только за две недели прошлого месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе сосредоточили не менее 400 тыс. единиц боеприпасов для артиллерии и РСЗО. Такого количества артиллерии и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы поддержать полноценное наступление войск в полосе 15-25 км на глубину, позволяющую при определенных условиях подобраться к границе РФ.

Военные эксперты предполагают, что наступать "в лоб" на Донецк ВСУ не будет, а основной удар они нанесут в малонаселенной местности к югу от Донецка - с тем, чтобы отсечь ДНР от Новоазовска, захватить военный аэродром в районе Тореза и дальше продвигаться в направлении Снежного и КПП "Краснопартизанск" на границе с РФ.

Одновременно руководство ВСУ значительно наращивает свою группировку именно севернее Мариуполя. Командование ВСУ уже перебросило туда батальон "Донбасс" и три батальона полка "Азов". Кроме того, Киев усилил в Донбассе четыре бригады, включая десантно-штурмовую.

Заметим, что это сделано вблизи линии обороны ополчения ДНР. В то же время с севера ко вторым эшелонам обороны ВСУ в Донбассе подтягиваются и другие резервы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил вчера, что из Харьковской области к границе ЛНР в полном составе передислоцирована 92-я отдельная мотострелковая бригада. С ночи многочисленные колонны самоходных артиллерийских установок, танков, БМП, БТР и военных грузовиков прибывают на помощь украинским войскам.

Генеральное наступление командования ВСУ в Донбассе скорее всего начнет с двух стратегических направлений (с Мариупольского и Харьковского). Целью наступления будет выход войск к границе с Россией и захват неконтролируемых там сейчас контрольно-пропускных пунктов. Основным здесь, видимо, будет плацдарм именно на Северском Донце.

"Плацдарм находится в непосредственной близости от российской границы. И таким образом командование ВСУ вновь, как это было летом 2014 года, будет пытаться провести генеральное наступление вдоль нее, чтобы отрезать Донбасс от РФ", — считает генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

По его мнению, это должно произойти совсем скоро, так как в регионе стоят сильные морозы, а местность в пойме Северского Донца в летнее время труднопроходимая. "Сейчас же, когда земля замерзла, самое время и наступать", — уверен генерал.

Вполне возможно, что именно в связи с обострением ситуации в Донбассе началась внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил страны. "Российское руководство намерено, видимо, упредить агрессивные действия киевских властей, которые могут угрожать безопасности страны", — считает Неткачев.

Напомним: как сообщала "Правда.Ру", командование сил Донецкой народной республики предложило поэтапный план урегулирования обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Документ согласован с ОБСЕ и включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий. В первом пункте плана речь идет о незамедлительном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения и отвод всех вооружений.

Предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что происходит в настоящее время на Украине вообще и в Донбассе в частности.

Редакция "Правды.Ру" внимательно следит за развитием событий.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Как заработать
Русский Дальний Восток станет Диким Западом
Бизнес
Рейдерство в законе: как это происходит
Здоровье и профилактика
Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты
Читательский топ
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Шойгу рассказал, что Россия сделает с флотом НАТО у Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Наука и техника
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Мир
Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Мир
Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.

Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Мир
Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Мир
Рассекречен доклад ЦРУ: Где на Украине ждали вторжения США
Дмитрий Нерсесов Русский Дальний Восток станет Диким Западом Дмитрий Нерсесов Любовь Трофимова Рейдерство в законе: как это происходит Любовь Трофимова Юрий Носовский Неча на мигрантов пенять, коли руки немыты Юрий Носовский
Комментарии
vkontakte_367523819 Шантаж или предательство? Лукашенко откажется от российской нефти
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Vladimir Prest (Prosvetov) Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине
АЛЕКСАНДР РЕБРОВ Райкин объяснил свои слова о "некрофильской" России
Яков Гаврик Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Марина Еленина Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Spassky Kochan "Евровидение" на Украине под угрозой из-за национального скандала
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
Evgenija Ivanova Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?