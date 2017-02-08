Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Донбасс готовится к большой войне: киевские власти вот-вот начнут активные боевые действия. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве, Донецке и Луганске.

Фото: AP

Вчера вечером эту информацию уже озвучили официальные военные представители ЛНР и ДНР. Свои выводы они основывают на оперативных разведданных и выявленных многочисленных фактах масштабной переброски вооруженных формирований и крупной военной техники к линии разграничения.

В то же время наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о фактах нарушения режима прекращения огня и применении конфликтующими сторонами реактивных систем залпового огня (РСЗО) и крупнокалиберной артиллерии. Нынешние "точечные" огневые дуэли по всей линии обороны ДНР и ЛНР — это наверняка лишь прелюдия к большой войне, которая может начаться в Донбассе в самое ближайшее время, считают эксперты и представители военного командования народных республик.

Пока огонь ведут единичные установки РСЗО и гаубичной артиллерии: их перебросили в больших масштабах к переднему краю. Военно-дипломатические источники вчера сообщили, что "из тыловых районов в зону соприкосновения с силами ополчения ДНР было переброшено не менее девяти артиллерийских дивизионов и шести дивизионов РСЗО".

Предварительный анализ показывает, что это более 200 единиц орудий, имеющих калибр более 122 мм (в одном украинском артдивизионе, как правило, по штату состоят 24 орудия) и не менее 36 РСЗО типа "Град" или "Ураган". Для их обеспечения в период с 10 по 23 января Киев отправил в Донецк 16 эшелонов с боеприпасами. В эшелоне, как правило, 30-40 вагонов. В одном вагоне перевозится около 800 снарядов для 122-мм гаубиц и чуть меньше для расчетов РСЗО.

Можно предположить, что только за две недели прошлого месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе сосредоточили не менее 400 тыс. единиц боеприпасов для артиллерии и РСЗО. Такого количества артиллерии и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы поддержать полноценное наступление войск в полосе 15-25 км на глубину, позволяющую при определенных условиях подобраться к границе РФ.

Военные эксперты предполагают, что наступать "в лоб" на Донецк ВСУ не будет, а основной удар они нанесут в малонаселенной местности к югу от Донецка - с тем, чтобы отсечь ДНР от Новоазовска, захватить военный аэродром в районе Тореза и дальше продвигаться в направлении Снежного и КПП "Краснопартизанск" на границе с РФ.

Одновременно руководство ВСУ значительно наращивает свою группировку именно севернее Мариуполя. Командование ВСУ уже перебросило туда батальон "Донбасс" и три батальона полка "Азов". Кроме того, Киев усилил в Донбассе четыре бригады, включая десантно-штурмовую.

Заметим, что это сделано вблизи линии обороны ополчения ДНР. В то же время с севера ко вторым эшелонам обороны ВСУ в Донбассе подтягиваются и другие резервы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил вчера, что из Харьковской области к границе ЛНР в полном составе передислоцирована 92-я отдельная мотострелковая бригада. С ночи многочисленные колонны самоходных артиллерийских установок, танков, БМП, БТР и военных грузовиков прибывают на помощь украинским войскам.

Генеральное наступление командования ВСУ в Донбассе скорее всего начнет с двух стратегических направлений (с Мариупольского и Харьковского). Целью наступления будет выход войск к границе с Россией и захват неконтролируемых там сейчас контрольно-пропускных пунктов. Основным здесь, видимо, будет плацдарм именно на Северском Донце.

"Плацдарм находится в непосредственной близости от российской границы. И таким образом командование ВСУ вновь, как это было летом 2014 года, будет пытаться провести генеральное наступление вдоль нее, чтобы отрезать Донбасс от РФ", — считает генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

По его мнению, это должно произойти совсем скоро, так как в регионе стоят сильные морозы, а местность в пойме Северского Донца в летнее время труднопроходимая. "Сейчас же, когда земля замерзла, самое время и наступать", — уверен генерал.

Вполне возможно, что именно в связи с обострением ситуации в Донбассе началась внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил страны. "Российское руководство намерено, видимо, упредить агрессивные действия киевских властей, которые могут угрожать безопасности страны", — считает Неткачев.

Напомним: как сообщала "Правда.Ру", командование сил Донецкой народной республики предложило поэтапный план урегулирования обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Документ согласован с ОБСЕ и включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий. В первом пункте плана речь идет о незамедлительном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения и отвод всех вооружений.

Предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что происходит в настоящее время на Украине вообще и в Донбассе в частности.

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