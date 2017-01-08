Опрос: Жители Запада верят в неизбежность третьей мировой войны

В девяти странах Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, был проведен опрос, который показал, что большинство жителей этих стран считает, что третья мировая война может начаться уже в ближайшем будущем.

Фото: АР

Как пишет The Independent, ссылаясь на данные опроса компании YouGov, среди опрошенных американцев 64% считают, что мировой войны не избежать, 15% — верят в мирное урегулирование. В Великобритании третью мировую войну предсказывают 61% респондентов, 19% придерживаются диаметрально противоположного мнения.

Жители стран Северной Европы в угрозу новой мировой войны верят неохотно: только 39% датчан считают, что такое действительно может произойти.

Больше всего перспективой возможной третьей мировой войны, по словам социологов, озабочены жители США и Франции. Опрос также показал, что Россию опасаются 71% опрошенных британцев и 59% — американцев. Большинство жителей Франции (81%) назвали своим главным страхом терроризм.

Опрос проведен среди 9 тысяч жителей западных стран.

Отметим, в связи с напряженными российско-американскими отношениями и обилием региональных конфликтов все чаще приходится слышать о скором начале Третьей мировой войны. Но так ли уж вероятна эта война? И решится ли НАТО во главе с США на прямую агрессию против РФ? Здравый смысл все же подсказывает, что нет. И дело здесь не только в наличии ядерного оружия.

В статье "США-НАТО: военное превосходство" мы писали, что у США и их европейских и азиатских союзников намного больше военной техники и средств, чем у России и Китая вместе взятых. Означает ли это, что Америка и ее союзники победят в мировой войне? Ответ — нет. Если мы совершим невообразимое и позволим начаться еще одной мировой войне, то не будет никаких победителей, проиграют все на планете. И вот почему.

Напомним, что НАТО вооружен лучше, чем Россия. Совокупное население 28 государств, входящих в Североатлантический союз, в три раза больше российского, плюс их бюджеты во много раз превышают бюджет страны, которую они считают своим врагом.

При превосходстве примерно 10 к 1 в военных судах и примерно 3 к 1 в воздухе, у г-на Путина может не быть другого выхода, кроме как прибегнуть к ядерному оружию. Третья мировая не будет повторением предыдущих мировых войн — она в короткий срок превратится в быструю и грязную.

По мнению обозревателя Pravda.Ru, Россия может быстро накрыть смертельным или практически смертельным ударом европейских союзников НАТО. Даже если их поддержат американцы — это не будут войска на границах. Тогда как вооруженные силы России, несмотря на то, что в целом она уступает в военной технике и средствах, хорошо укомплектованы, чтобы быстро мобилизоваться и защитить свою страну.

Нужно вспомнить и о союзниках России, среди которых Иран, Сирия и, не в последнюю очередь, Китай. Да, Израиль выступит на стороне НАТО, чтобы попытаться уничтожить Иран, "Хезболла" и Сирию. Китай поддержит Россию…

Но постойте, мы забываем о ряде важных факторов, которые должны быть учтены в этом сценарии, до начала любой подобной войны.

Ситуация в мировой экономике отличается от той, что была накануне Второй мировой. Фактически, она практически противоположна. В начале той войны долги США и Европы были невелики, они значительно выросли к ее концу. Если вспыхнет мировая война, она быстро приведет к всемирному банкротству и отправит глобальную экономику в депрессию.

Кажется, многие думают, что Америка может безнаказанно вести еще одну войну, в дополнение к двум другим. Но эти две войны уже существенно поспособствовали увеличению национального долга до 18,1 триллионов долларов.

Войны с Ираком и Афганистаном были ничтожными по сравнению с возможным сценарием Третьей мировой. Затраты на полную мобилизацию американских вооруженных сил за рубежом приведут к тому, что дефицит федерального бюджета взметнется до небес. За США уже идут по пятам страны-должники Европы, чей госдолг к ВВП в 2014 году достиг 106 процентов.

Нужно спросить, как американское правительство оплатило бы огромные счета Пентагона? Здесь стоит вспомнить, что Китай, который на публике американские политики рассматривают как врага, помогает финансировать долг США. Делает он это, скупая казначейские обязательства и поддерживая положительный торговый баланс с Америкой.

Продолжит ли Китай накапливать долг США в случае мировой войны? Нет. Не думают же американцы, что китайцы настолько глупы и доверчивы? Это финансирование мгновенно прекратится. Принимая в расчет эту жестокую реальность, как Америка будет финансировать свое участие в Третьей мировой войне?

В случае полномасштабной войны конгресс столкнется с сокращением социального страхования и других программ по защите неимущих слоев, социальных программ, а также с ростом налогов. А в Америке уже 50 млн человек пользуются продовольственными талонами, многие из них заняты на низкооплачиваемых работах или работают неполный рабочий день; разворачивается демографический кризис.

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