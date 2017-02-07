Посол Германии вызван в МИД Украины: Не понравились его слова о Донбассе

Объяснить заявления по урегулированию ситуации на Донбассе, сделанное в интервью РБК-Украина, посла Германии в Киеве попросил украинский МИД.

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Об этом сообщило интернет-издание "Украинская правда". "Посол Федеративной Республики Германия приглашен в МИД для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию "РБК-Украина", - цитирует издание слова представителя пресс-службы МИД Елену Ващенко.

При этом Ващенко не уточнила, какое из высказывание немецкого послав вызвало резкое недовольством украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня Райхель в интервью РБК-Украина заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Эрнст Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации "Минских соглашений". Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дали основание предполагать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

Это заявление вызвало возмущение у депутатов украинского парламента, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии на Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

Отметим, что Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было и ссылки на это, чтобы не выполнять минские соглашения, не имеют оснований.

Согласно минским соглашениям, выборы должны были состояться еще в 2015 году, наряду с проведением на Украине конституционной реформы с целью предоставления отдельным районами Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе.

Однако из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства, в частности провести амнистию для всех участников событий в Донбассе, принять законодательство об особом статусе и разработать закон о выборах, сроки неоднократно переносились. Украина по-прежнему отказывается обсуждать подготовку к выборам, мотивируя это низким уровнем безопасности в регионе и требуя передать участок границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, журналист Айзек Уэбб, проживающий в Киеве своими размышлениями о развитии ситуации на Украине поделился в статье для журнала Foreign Policy. По его мнению, эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

Странным образом сказалась на существующей ситуации и инаугурация в Вашингтоне Дональда Трампа: это стало очень важной политической предпосылкой для возобновления боевых действий на востоке Украины. "Киев тоже теперь менее склонен к компромиссу, так как его неуверенность по поводу того, какой политики по этому конфликту будет придерживаться Вашингтон, растет", - отмечает журналист.

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