FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир. К такому выводу пришел журналист Айзек Уэбб, проживающий в Киеве. Своими размышлениями он поделился в статье для журнала Foreign Policy.

Фото: AP

29 января, после того, как в окрестностях города Авдеевка снова разгорелся конфликт, в Донбасс вернулась "полномасштабная война", чреватая гуманитарной катастрофой, считает Уэбб. Противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга.

Киев показывает пальцем на Россию. По мнению журналиста, эти обвинения якобы небезосновательны, однако но подчеркивает, что никаких доказательств участия в нынешних военных действиях российских вооруженных сил предоставлено не было. При этом Уэбб признает, что свою роль в эскалации конфликта сыграли и перемещения украинских военных.

С прошлой осени украинские военные все чаще выбирались в "серую зону" - безлюдную местность между двумя враждующими сторонами. В некоторых местах эта нейтральная полоса превратилась в настоящую "пороховую бочку", отмечает автор.

"Украинские вооруженные силы укрепили оборону и передвинули вперед тяжелые вооружения, в том числе боевые танки, которые, согласно вторым Минским соглашениям, должны были быть отведены с линии фронта", - описывает ситуацию Уэбб.

Странным образом сказалась на существующей ситуации и инаугурация в Вашингтоне Дональда Трампа: это стало очень важной политической предпосылкой для возобновления боевых действий на востоке Украины. "Киев тоже теперь менее склонен к компромиссу, так как его неуверенность по поводу того, какой политики по этому конфликту будет придерживаться Вашингтон, растет", - отмечает журналист.

В своих целях поспешил использовать эскалацию конфликта и президент Порошенко, который призвал нового американского президента не идти на сближение с Москвой. "Массивные бомбардировки. Кто бы посмел говорить отмене санкций в таких обстоятельствах?", - заявил он в своем видео-обращении 31 января.

Уэбб подчеркивает, что после победы Трампа, которая сулит Киеву в том числе и снижение поддержки Вашингтона, украинская политическая элита проявляет все меньше интереса к любой сделке по Донбассу. В то же время, все те, кто раньше выступал за мирное решение конфликта, становятся "ястребами", а те, кто призывает к компромиссам, в том числе депутат Верховной Рады Надежда Савченко, оказываются под огнем критики.

В качестве примера политика, разжигающего военную риторику, Уэбб приводит секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова, который поощрял продвижение украинских военных в "серую зону" и призывал к полной блокаде Донбасса.

Порошенко, который был избран как "президент мира", с сентября 2015 года поменял риторику на более "ястребиную", отмечает журналист.

Нехватка оппозиции военной риторике украинского президента означает, что многие уже не видят другого выхода достичь мира, кроме как через войну, подводит итог Уэбб, призывая Киев к более примирительному тону.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в своем интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп усомнился в том, что ополченцы Донбасса действуют под контролем России.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединённые Штаты не знают в точности, что происходит на Украине, это предстоит выяснить.

О том, что российских войск на Украине нет, говорили уже не раз. Так, ранее начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории страны нет регулярных российских войск. "В настоящее время украинская армия не ведёт боёв с регулярными частями армии России", - сказал генерал.

Позже генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, что российских войск в зоне проведения операции на Донбассе нет, явно вызвав растерянность киевской власти, которая упорно продолжает утверждать, что на территории Донбасса действуют российские силовики.

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