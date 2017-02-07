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Источник Правда.Ру

Опрос: Британцы лишились сна из-за Трампа

Мир

Президента США Дональд Трамп и Brexit лишили британцев сна. Кроме того, у многих жителей страны возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Фонда по вопросам психического здоровья (MHF).

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По данным опроса, проведенного этой организацией, Brexit стал причиной беспокойства у 43% англичан. Как указано в сообщении, новый американский президент у британцев "вызывает наибольшую обеспокоенность" — каждый второй участник исследования заявил, что испытывает страх.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

После этого люди в Лондоне вышли на митинг против скандального указа Трампа. Митингующие призывали вместо мусульман запретить самого нового лидера США и не пускать его в Великобританию. В Интернете даже создана петиция с таким призывом. Она набрала уже почти два миллиона подписей.

В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", — говорится в тексте электронного документа.

К слову, позже появилась другая петиция.

"Дональд Трамп должен осуществить государственный визит в Соединенное Королевство. Дональд Трамп должен быть приглашен в страну, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство является страной, которая поддерживает свободу слова. Людям, которые разделяют нашу точку зрения, нельзя затыкать рот!" — говорится в тексте петиции в поддержку визита Трампа.

Сторонники приезда президента США считают, что Британии не нужна конфронтация с лидером страны-союзника.

Так или иначе, а премьер страны Тереза Мэй уже подтвердила приглашение Трампа в Лондон.

Кстати, как ранее сообщала Правда.Ру, сам Трамп недавно заявил, что все опросы с негативными для США результатами — фальшивка.

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