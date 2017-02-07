Опрос: Британцы лишились сна из-за Трампа

Президента США Дональд Трамп и Brexit лишили британцев сна. Кроме того, у многих жителей страны возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Фонда по вопросам психического здоровья (MHF).

По данным опроса, проведенного этой организацией, Brexit стал причиной беспокойства у 43% англичан. Как указано в сообщении, новый американский президент у британцев "вызывает наибольшую обеспокоенность" — каждый второй участник исследования заявил, что испытывает страх.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

После этого люди в Лондоне вышли на митинг против скандального указа Трампа. Митингующие призывали вместо мусульман запретить самого нового лидера США и не пускать его в Великобританию. В Интернете даже создана петиция с таким призывом. Она набрала уже почти два миллиона подписей.

В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", — говорится в тексте электронного документа.

К слову, позже появилась другая петиция.

"Дональд Трамп должен осуществить государственный визит в Соединенное Королевство. Дональд Трамп должен быть приглашен в страну, потому что он является лидером свободного мира, а Соединенное Королевство является страной, которая поддерживает свободу слова. Людям, которые разделяют нашу точку зрения, нельзя затыкать рот!" — говорится в тексте петиции в поддержку визита Трампа.

Сторонники приезда президента США считают, что Британии не нужна конфронтация с лидером страны-союзника.

Так или иначе, а премьер страны Тереза Мэй уже подтвердила приглашение Трампа в Лондон.

Кстати, как ранее сообщала Правда.Ру, сам Трамп недавно заявил, что все опросы с негативными для США результатами — фальшивка.

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