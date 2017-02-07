"Великое переселение": Можно ли управлять миграцией

Миграция превратилась в глобальную проблему. Теперь уже не одна Европа страдает от наплыва людей, бегущих от войн, бедности, в поисках лучшей жизни. Свои мигранты появились и в Азии. Америка никак не решит, что делать с миллионами латиноамериканцев. Далекую Австралию понемногу охватывает паника.

И ничто не указывает на то, что в обозримой перспективе это массовое переселение из бедных регионов мира в богатые и благополучные будет остановлено или сократится. На глобальный вызов нужен глобальный ответ. Подробнее об этом в прямом эфире рассуждает обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Нерсесов. Задавайте свои вопросы в комментариях!

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

Федеральный судья в Сиэттле даже постановил временно ограничить исполнение указа президента. Как сообщает AP, судья Джеймс Робарт вынес такое постановление по просьбе штатов Вашингтон и Миннесота, передает РИА Новости.

Иск был подан от имени главного прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона. Согласно его заявлениям, указ президента приносит значительный ущерб жителям и санкционирует дискриминацию.

В свою очередь Дональд Трамп высмеял это решение и добавил, что с введением запрета согласны и в странах Ближнего Востока, потому что "им известно, что разрешение некоторым людям въехать в страну приведёт к смертям и разрушениям".

В борьбу против миграционной политики Трампа включилась и Хиллари Клинтон.

"Я стою на стороне народа, который собрался сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Клинтон в Twitter.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!