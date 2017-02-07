Спецназ США провалил секретную операцию в Йемене

Секретной целью операции, которую подразделения сил специального назначения армии США провели в Йемене в конце января, был старший командир "Аль-Каидына Аравийском полуострове" (террористическая организация, запрещена в РФ) Касим аль-Рими.

Фото: AP

Однако поймать или ликвидировать аль-Рими, являющегося третьим среди самых опасных в мире террористов и вербовщиков, не удалось,сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных: опасный военный преступник по-прежнему находится в Йемене.

В воскресенье аль-Рими выложил в сеть видео, в котором он заявил, что человек в Белом доме "получил пощечину в самом начале своего пути". Как полагает телеканал, это видео является явной отсылкой к операции, которая проводилась американским спецназом 29 января.

Как отмечает телеканал, неясно, находился ли аль-Рими в лагере "Аль-Каиды" во время рейда и смог сбежать, или его предупредили, и он был в другом месте.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 29 января подразделения сил специального назначения армии США провели операцию против "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", в результате которой были уничтожены 14 боевиков. Спецназ потерял одного военнослужащего убитым, еще несколько были ранены.

Официальные лица США полагают, что среди убитых были Султан аль-Дахаб и Абд-аль-Рауф аль-Дахаб, которые долгое время являлись экспертами по вооружению "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Об этом заявили в центральном командовании американских вооруженных сил (СЕНТКОМ).

К заявлению СЕНТКОМ была прикреплена ссылка на фрагмент одной из видеозаписей, которые якобы были обнаружены в штабе экстремистов. В кадре человек в маске рассказывает о том, как сделать взрывчатку. Однако, как сразу определили местные издания, данный ролик был выложен террористами в сеть еще в 2007 году. Пентагон после этого сразу же удалил данные материалы из своего пресс-релиза.

Напомним, как говорилось в письменном заявлении президента США Дональда Трампа, которое было 29 января распространено пресс-службой Белого дома, новая антитеррористическая операция Вооруженных сил (ВС) США в Йемене дала возможность получить важные разведывательные данные, которые помогут предотвратить готовившиеся вылазки экстремистов.

Однако, как признал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, рейд нельзя признать полностью успешным, так как в ходе его проведения погиб член спецназа ВМС США и местные мирные жители. В СЕНТКОМ также признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть гражданские лица, включая детей.

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