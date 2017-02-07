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Источник Правда.Ру

Польша попросила ядерного огня

Мир

Ядерное вооружение Евросоюза должно соответствовать России. С таким заявлением выступил председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

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Фото: mil.ru

По его словам, Европа должна быть готова к большим затратам, учитывая, нарастающую напряжённость в мире.

"Наше (европейское) ядерное вооружение должно быть в состоянии конкурировать с Россией", — приводит его слова Frankfurter Allgemeine.

Он отметил, что ранее Евросоюз был успешной организацией. Однако его "сломили" заключение Лиссабонского договора и миграционный кризис. По мнению Качиньского, нужно усилить национальные государства и сократить власть ЕС.

Напомним, недавно с просьбой о предоставлении Киеву летального оружия к президенту США Дональлду Трампу обратился глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн.

"Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине", — говорится в данном письме. По мнению Маккейна, это вооружение надо предоставить Киеву, чтобы он мог "отбиться от российских атак".

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений. 

К слову, с летальным оружием или без, Украину не пустят в ЕС, пока она "любит Бандеру". Об этом заявил ранее Ярослав Качиньский. "Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", - отметил польский политик.

Пока одни страны вооружаются, другие, напротив, хотят договориться с Россией о разоружении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.

Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, страны имеют различный ядерный потенциал, и поэтому увязывать вопросы отмены санкций против России со стороны США и ядерного сокращения вряд ли возможно.

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