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Источник Правда.Ру

Трамп усомнился в том, что Россия контролирует армию Донбасса

Мир

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что ополченцы Донбасса действуют под контролем России. Свою точку зрения президент США высказал в интервью телеканалу Fox News.

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Трамп ответил на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине "пророссийских сил" на следующий день после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер ответил отрицательно, пояснив, что отказывается усматривать прямую связь между действиями ополченцев и Россией.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединённые Штаты не знают в точности, что происходит на Украине, это предстоит выяснить.

О том, что российских войск на Украине нет, говорили уже не раз. Так, ранее начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко признал, что на территории страны нет регулярных российских войск. "В настоящее время украинская армия не ведёт боёв с регулярными частями армии России", — сказал генерал.

Позже генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер отметил, что российских войск в зоне проведения операции на Донбассе нет, явно вызвав растерянность киевской власти, которая упорно продолжает утверждать, что на территории Донбасса действуют российские силовики.

Говорил об этом и Владимир Путин.

"Вопрос, есть или нет наши войска на Украине: говорю вам прямо — российский войск на Украине нет", — заявил Путин.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на этой неделе потребовала прекратить огонь в Донбассе к 5 февраля.

О необходимости прекратить огонь говорили в ходе телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и лидер Америки Дональд Трамп.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Как сообщала Правда.Ру, депутат Рады на днях напомнил Петру Порошенко, что тот обещал закончить войну в Донбассе за две недели.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", — написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

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